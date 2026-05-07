Україна створюватиме ПВК: в Раді чесно розповіли, коли цього чекати

У Раді поки що не отримали готовий текст документа

Робота над ініціативою створення приватних військових компаній в Україні тільки починається. Законопроєкт хоч і є важливим для нашої країни, але буде складним і може забрати чимало часу.

Про це "Телеграфу" розповіли парламентарі. На їхню думку, для реалізації ініціативи необхідно буде вносити зміни до чинного законодавства.

Так, народний депутат Юрій Мисягін зазначив, що зараз йдеться лише про попереднє обговорення ініціативи.

"Є заява президента. Комітет почне займатися цим питанням, оскільки воно стратегічно важливе і для держави і для суспільства. Це може зайняти деякий час, законопроєкт буде дуже важким", — розповідає народний обранець.

Цей законопроєкт, за словами Мисягіна, вноситиме різні зміни до багатьох інших законів та постанов.

"Це велика робота. Потрібно буде законодавство змінювати. Тому тут без Верховної Ради не обійтися", — підсумував співрозмовник.

Член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз сказала в коментарі "Телеграфу", що на даний момент текст законопроєкту не був показаний комітету, тому деталей та відповідей на багато питань зараз немає.

"Є старий законопроєкт №11214 "Про міжнародні оборонні компанії", зареєстрований у 2024 році, але він досі опрацьовується в комітеті. У лютому 2026 року його включили до порядку денного, але це не означає, що він братиметься як базовий", — пояснила Фріз.

Передісторія

6 травня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що в Україні почали готувати законодавчу базу для приватних військових компаній (ПВК).

"МВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі "військовими компаніями". Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону. Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах", — сказав глава української держави.

Ще в 2025 році Зеленський висловлювався щодо ще однієї з вимог РФ про "націоналістичні формування". Він наголосив, що приватних армій в Україні немає, проте після ультиматумів РФ він замислиться над цим питанням.

"Розпуск українських націоналістичних формувань (одна з вимог у меморандумі РФ — ред.). Хочу нагадати, жодних приватних формувань в українській армії немає. Якщо вони говорять про "Азов", це Нацгвардія України. Якщо вони говорять про приватні армії та формування, у нас їх немає згідно з нашим законодавством. Хоча тепер я думатиму про це після ультиматумів", — зазначив президент.

Що таке ПВК?

Ринок приватних військових компаній почав активно розвиватися у світі ще у 1990-ті роки, втім, правове регулювання їхньої діяльності досі залишається фрагментованим. У Європі рамку роботи ПВК визначає так званий "Документ Монтре" (до його розробки, до речі, приєднувалася і Україна). Там визначено, що ПВК — це приватні суб’єкти підприємництва, які надають військові та/або охоронні послуги, незалежно від того, як вони себе характеризують.

Керуючий директор першої української ПВК (юридично оформлена як ТОВ) "Омега Консалтинг Груп" Тетяна Кебкало розповідала у коментарі "Телеграфу", що ПВК можуть суттєво розвантажити ЗСУ та допомогти у підготовці бійців.

"У нас в країні не вистачає інструкторів, які мають фах. Стріляти то навчити можна, а от робити ті ж диверсійно-розвідувальні операції — цьому треба навчати. І ПВК могли б допомогти в цьому напрямку. До прикладу, протягом 2022-2023 років інструктори "Омега Консалтинг Груп" навчили мінно-вибуховій справі близько трьох тисяч спецпризнаценців ГУР МО. Стоп! Та якщо в ПВК такі добрі спеціалісти, то чому ж вони не в ЗСУ? Тому що є спеціалісти, яким за 60 років, або мають право на відстрочку. По-друге, є люди, які не є громадянами України. Однак воювати, охороняти і навчати можуть і в діючій армії та спецслужбах", — пояснює Кебкало.

