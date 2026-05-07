Українці з лайнера зі смертельним вірусом повертаються: де вони зараз і чи можуть бути заразні

Судно прибуває 9 травня

У п'ятьох українців на круїзному лайнері "MV Hondius", де зафіксовано спалах хантавірусу, ознак хвороби не виявлено. Однак виникає питання: чи можуть вони бути переносниками вірусної хвороби та наскільки вона небезпечна.

"Телеграф" звернувся до Наталії Тимко-Іванченко, інфекціоніста і керівника Львівського центру з контролю за захворюваннями, аби отримати відповіді. За її словами, основним джерелом вірусу є мишоподібні, а не люди.

Тобто від людини до людини вірус не передається. Ним можна інфікуватися, вдихнувши пил або дрібні частинки, які містять вірус. Такі частинки утворюються з сечі, фекалій чи слини інфікованих диких гризунів — наприклад, мишей чи полівок. Окрім того, можна заразитись через шкіру, якщо відкрита рана контактувала з мишоподібними, або через їжу, яка була забруднена вірусом.

Переносниками хантавірусу є миші

За словами інфекціоніста, хантавірус не нова хвороба для України. Адже щороку фіксуються випадки зараження. Однак ті, хто прибудуть з круїзу, не становитимуть загрози для інших.

Наталія Тимко-Іванченко

Що в МЗС кажуть про українців на лайнері

У міністерстві зазначають, що станом на ранок 7 травня судно прямує до Канарських островів, Іспанія. Прибуття заплановано на 9 травня. Після буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.

"Стан здоров’я 5 громадян України, членів екіпажу "MV Hondius", задовільний, ознак захворювання у них не виявлено. Посольство України в Нідерландах продовжує підтримувати постійний контакт з представником компанії-оператора", — кажуть у відомстві.

Відомо, що загалом з симптомами хантавірусу з судна було евакуйовано 5 осіб. У двох із них підтверджено захворювання. Наразі вони проходять лікування в Йоганнесбурзі (ПАР) та Цюриху (Швейцарія). Інших трьох осіб з підозрою на захворювання було доставлено до Нідерландів та ФРН.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими хворобами можна заразитись від кліщів та наскільки вони небезпечні.