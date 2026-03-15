У Росії накинулися на Україну через бойкот на Паралімпіаді
У Держдумі влаштували істерику
Депутат Державної думи, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова розкритикувала збірну України за бойкот церемонії закриття Паралімпійських ігор в Італії. Синьо-жовті відмовилися від участі у заході через присутність представників країн-агресорів – росіян та білорусів.
Що потрібно знати
- Росія та Білорусь були допущені до Паралімпіади без обмежень
- Україна бойкотує церемонію закриття через участь РФ та Білорусі
- Журова вимагає покарати збірну України
Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.ru. Вона вимагає, щоб Україну покарали за бойкот.
Бойкоти українських спортсменів безглузді. Не думаю, що хтось звертає на це увагу. Їхні бойкоти втомили вже всіх. Міжнародному паралімпійському та олімпійському комітетам (IPC та МОК) потрібно почати жорстко припиняти такі дії. Ви ж спортсмени, займайтеся спортом, а не політичними речами. Те, що українці щось бойкотують, не підуть туди, сюди не підуть, це ніяк не впливає ні на політичну ситуацію, ні на що.
Такими заборонами та протестами українські чиновники роблять гірше лише своїм спортсменам, позбавляючи їх свята. А церемонія відкриття та закриття Ігор – це завжди свято та велика подія для спортсменів. На ваші бойкоти ніхто вже не зверне уваги. Тільки-но нашкодили своїм спортсменам, вони не порадіють і не повеселяться на церемонії закриття Паралімпійських ігор. А спортсмени, напевно, хотіли б піти, а не по номерах сидіти.
7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи". 13 березня, наші біатлоністи знову порадували вболівальників, здобувши 4 срібних та 2 бронзові нагороди. 14 березня українці виграли першу медаль у лижних перегонах — "срібло" у змішаній командній естафеті. 15 березня Синьо-жовті поповнили колекцію медалей "сріблом" та "бронзою" у лижному марафоні.
Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.
Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової. Крім того, організатори без причин відібрали синьо-жовті прапори в українських уболівальників.