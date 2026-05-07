"Крістал Пелас" — "Шахтар": онлайн-трансляція другого півфіналу Ліги конференцій

Гірники намагаються вийти у фінал 3-го за силою єврокубка

У четвер, 7 травня, "Шахтар" і "Крістал Пелас" проведуть другий півфінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У першій грі донецький клуб зазнав поразки з різницею у 2 голи.

Що потрібно знати

"Крістал Пелас" приймає "Шахтар"

Перша гра завершилася поразкою Гірників — 1:3

Переможець протистояння вийде у фінал Ліги конференцій

"Телеграф" проведе онлайн-трансляція матчу "Крістал Пелас" — "Шахтар". Відео надане Megogo. Початок гри о 22:00 за київським часом.

"Крістал Пелас" — "Шахтар": аудіотрансляція матчу

Друга частина протистояння "Шахтаря" та "Крістал Пелас" пройде на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні. Гірники підходять до гри як аутсайдери, а в їхній успіх не вірить практично ніхто. Додамо, що гру можна переглянути в Україні. Гандикап у 2 м’ячі "Шахтар" відіграти може, проте "середняк" АПЛ на це не буде просто дивитися.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

На першій стадії плей-офф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У чвертьфіналі Гірники пройшли АЗ (3:0, 2:2).