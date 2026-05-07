"Причина націоналізації Сенс Банку – загроза фінансовій стабільності та інтересам вкладників", — НБУ

В НБУ нагадали, що через погіршення платіжної дисципліни позичальників Сенс Банку його регулятивний капітал за період із 1 березня 2022 року до 1 липня 2023 року зменшився на 50%, тоді як у інших системно важливих банків він збільшився на 29%.

Підстави націоналізації Сенс Банку були чітко озвучені під час оголошення цього рішення – загроза фінансовій стабільності та інтересам вкладників чи інших кредиторів банку через накладення санкцій на акціонерів. Про це з посиланням на заяву заступника голови правління НБУ Дмитра Олійника, який брав участь у засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

"Через застосування санкцій до власників істотної участі банку, вони були нездатні виконувати свої зобов’язання щодо підтримання постійного рівня капіталу, достатнього для дотримання нормативних значень, установлених Національним банком, та вжиття своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності. Нагадаємо, що такі ризики мали негативний вплив на діяльність банку", — повідомили в Нацбанку.

Там пояснили, що обставини, які розглядаються ТСК ВРУ, жодним чином не можуть бути пов’язані з націоналізацією банку, а хибні судження та небезпечні домисли, які прозвучали від деяких учасників ТСК ВРУ, не лише ставлять під сумнів інституційну незалежність Національного банку, а й створюють загрози національним інтересам України, підважуючи законність кроків держави щодо націоналізації та створюючи ризики для розгляду справи в міжнародному арбітражі.

В НБУ зауважили, що з огляду на важливість банку для системи, а також потенційні ризики неправомірних дій попередніх власників та менеджменту, протягом всього періоду після націоналізації Національний банк здійснював посилений нагляд за Сенс Банком.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко організувати термінову приватизацію Сенс Банку.