NOVUS радує покупців: як і де отримати велику знижку та бонуси

У Києві на проспекті Миколи Бажана планують відкрити магазин NOVUS. Саме до цієї події зробили знижки на популярні товари.

Ми дізналися, що саме можна буде придбати за вигідною ціною та які приємні сюрпризи чекають на покупців.

Що покласти у кошик — акційні пропозиції

Спеціальні ціни діятимуть на базові продукти, які точно стануть у пригоді на кожній кухні:

Масло вершкове Dziugas (200 г) — 59,99 грн;

Вершкове масло. Фото з сайту магазину. Ціна 59,99 грн буде актуальна 8.05

Огірок добірний (за кг) — 59,99 грн;

Огірок. Фото з сайту магазину. Ціна 59,99 грн буде актуальна 8.05

Сир напівтвердий Гауда (100 г) — 26,90 грн.

Варто зауважити, що вказані ціни актуальні саме для нового магазину з нагоди його відкриття. У зв'язку з цим вартість товарів на офіційному сайті або в інших точках мережі може відрізнятися від зазначеної у святковому прайсі.

Бонуси для лояльних клієнтів

Окрім знижок, покупці можуть отримати додаткову вигоду. Якщо у день відкриття ви завантажите мобільний застосунок NOVUS та відскануєте свій QR-код на касі, мережа нарахує 100 бонусів на вашу наступну покупку. Це чудовий шанс зекономити ще більше вже під час наступного візиту.

Коли і де чекати на відкриття

Урочисте відкриття магазину за адресою просп. Миколи Бажана, 14А відбудеться вже цієї п'ятниці: 8 травня о 10:00.

