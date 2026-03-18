Росію пустили на чемпіонат світу: гравців мотивують алкоголем

Російських спортсменів заохочуватимуть алкоголем

Збірна Росії з водного поло повернеться на міжнародну арену найближчим часом. Росіяни виступлять на Кубку світу (дивізіон 2).

Російський вотерполіст розповів про унікальну систему заохочень у збірній РФ

Автор хет-трику зможе після гри випити пляшку вина

РФ вперше за 4 роки виступить на міжнародному турнірі з водного поло

Цікаво, що російських вотерполістів тренери мотивуватимуть за допомогою вина. Про це повідомляє mash_na_sporte. За інформацією джерела, перемога принесе російським атлетам по 1 келиху вина. Ще келих зможуть "виграти" автори забитих м’ячів, а гравець, який зробить хет-трик, отримає цілу пляшку алкоголю.

Буде так: перемагаємо – один келих вина на людину, за кожен гол ще один келих вина, оформив хет-трик – можна буде випити цілу пляшку. Неназваний гравець збірної Росії з водного поло

Зазначимо, збірна РФ на груповому етапі зіграє з командами Бразилії, Великої Британії та ПАР. Турнір проходитиме на Мальті з 7 по 13 квітня. Додамо, що саме у цьому виді Росію вперше повернули на міжнародну арену у командній дисципліні. 4 листопада 2025 року Міжнародна федерація водних видів спорту опублікувала нові критерії нейтральності для росіян та білорусів, допустивши представників країн-агресорів на міжнародні турніри з водного поло з 1 січня 2026 року.

