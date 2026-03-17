Боксер Берінчик носить унікальний годинник: ціна вас здивує

Спортсмен віддає перевагу класичним моделям годинників.

Колишній чемпіон світу за версією WBO, срібний призер Олімпійських ігор-2012 Денис Берінчик віддає перевагу годинникам фірми Rolex. У його колекції аксесуарів є унікальна модель.

Блогер cats_and_watches у Threads розповів, що український боксер має непогану колекцію із двох Rolex. Перша модель, Sea Dweller, відрізняється феноменальним водозахистом (до 1220 метрів). Вартість такої моделі становить 12 800 євро (близько 650 тис. грн).

Денис Берінчик одягнув годинник Sea Dweller/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Крім того, у колекції Дениса є Rolex Datejust 41 на браслеті Jubilee. Вартість цього хронометра становить 15 022 євро (близько 760 тис. грн).

Денис Берінчик одягнув годинник Datjeust 41/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Обидві моделі добре підходять Денису, і хотілося б побажати йому ще більших спортивних перемог, ще дорожчих годинників і подякувати за допомогу армії. cats_and_watches

