Російський баскетболіст не помістився у "літак Путіна"

З російським спортсменом стався конфуз

У Москві скасували авіарейс до Пскова через те, що один пасажир не помістився на борту. Цим щасливчиком виявився відомий російський баскетболіст Тимофій Мозгов.

Що потрібно знати

Баскетболіст не помістився у російському літаку SSJ-100

Проєкт SSJ-100 лобіює особисто Путін

Глава Кремля сам не літає на SSJ-100

Про це повідомляє Mash на спорті. За інформацією джерела, рейс Москва — Псков скасували через "надто великий зріст пасажира".

Повідомляється, що спортсмен мав провести майстер-клас для дітей у Пскові. Тимофій пообіцяв прилетіти до Пскова у травні.

Будь-що трапляється. На жаль, програма заходу змінилася, погратись з хлопцями не вдалося. Тож обіцяв їм приїхати у травні. Тимофій Мозгов

Тимофій Мозгов/Фото: Getty Images

Мозгов мав летіти на Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Однак висота салону в ньому — 212 см, а зріст Тимофія — 216 см. Баскетболіст банально не помістився в дітище російського літакобудування. Через це виліт скасували, а майстер-клас у Пскові перенесли на другий день. Пізніше баскетболіст дістався Пскова іншим літаком, проте програма заходів вже зміненили.

Зазначимо, Sukhoi Superjet 100 – російський вузькофюзеляжний середньомагістральний регіональний пасажирський літак, призначений для перевезення від 87 до 108 пасажирів на дальність 3050 чи 4600 км. Президент РФ Володимир Путін активно лобіює цей літак. Глава Кремля неодноразово називав SSJ-100 пріоритетним проєктом російського авіабудування. У грудні 2025 року він заявив про повну локалізацію виробництва лайнера у РФ.

Примітно, що у складі Спеціального льотного загону (СЛЗ) "Росія" є кілька SSJ-100 у спеціальному компонуванні бізнес-класу для перевезення вищих посадових осіб РФ, щоправда, Путін літає на широкофюзеляжному Іл-96-300ПУ.

Довідка: Тимофій Мозгов — російський баскетболіст, який грав на позиції центрового. У сезоні 2015/16 у складі "Клівленд Кавальєрс" разом з Олександром Кауном став першим росіянином — чемпіоном НБА.

