Виробляє "Milka", "Oreo" та "Jacobs": Росія вдарила по американському заводу в Україні (фото, відео)

На щастя, ніхто не постраждав

Росія вдарила по американському підприємству в Україні, яке знаходиться у Тростянці Сумської області. Йдеться про завод кондитерського бренду Mondelez, який є однією із перших великих американських інвестицій у незалежну економіку України.

Що потрібно знати:

Ракета потрапила в один із виробничих корпусів, постраждалих немає

Завод працює з 1990-х років, виробляє продукцію відомих брендів

Атака спрямована не лише проти України, а й проти американських бізнес-інтересів у Європі

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у соціальній мережі Х. За його словами, ракета потрапила до одного з виробничих корпусів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

"Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляє продукцію всесвітньо відомих брендів, працевлаштовує українців, внесок у нашу та американську економіку", — пише Сибіга.

Завод Mondelez у Тростянці після атаки. Фото: Андрій Сибіга

Він також підкреслив, що коли російські ракети б’ють на подібні об’єкти, ці удари спрямовані не лише на Україну. Вони спрямовані проти американських бізнес-інтересів у Європі.

"Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи виробничі потужності, що належать США. Напади на мирну промисловість – це не війна, а навмисний економічний терор. За цим має бути покладена відповідальність", — відсумував глава МЗС.

Що відомо про Mondelez

Mondelеz International — найбільша у Північній Америці та друга найбільша у світі компанія-виробник харчових продуктів із чистим доходом $27 млрд у 2020 році. Утворена у 2012 році у результаті розділу Kraft Foods. Штаб-квартира корпорації розташована в Чикаго, Іллінойс, США.

З 1995 року компанія працює в Україні спочатку як ЗАТ "Крафт Фудз Україна", а з 2012 року як ПАТ "Монделіс Україна". На сьогоднішній день компанія є одним із лідерів на ринку харчових продуктів у категоріях виробів із шоколаду, солоних снеків та печива. До складу підприємства входять "Тростянецька шоколадна фабрика" та дочірнє підприємство ТОВ "Чіпси Люкс".

Тростянецька шоколадна фабрика. Фото: mondelezinternational.com/ukraine

Тростянецька шоколадна фабрика виробляє продукцію таких брендів як шоколади "Корона" та "Milka", печиво "Oreo", жувальна гумка "Dirol", крекер "Тук", кава "Jacobs" та "Carte Noire" та бісквіт "Барні". На фабриці виробляється 138 одиниць продукції, що реалізується на внутрішньому ринку та експортується до інших країн.

Тростянецька шоколадна фабрика. Фото: travel.trostyanets.com

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вночі та вранці 22 лютого Росія здійснила ракетно-дронову атаку по Україні.