"Нічого кращого не буде": Монатік здивував українців неочікуваним хобі та "крашами" (фото)

Раніше співак скептично ставився до японської анімації

Відомий український артист Дмитро Монатік (MONATIK) дуже зайнята творча людина, а також батько трьох дітей. Проте своє насичене життя співак встигає поєднувати з улюбленими захопленнями. Одне з них він розкрив у соцмережі.

Що треба знати:

Монатік несподівано зізнався у любові до аніме після перегляду "Атаки Титанів"

Співак поділився враженнями від перегляду і назвав улюблених героїв

У коментарях шанувальники привітали співака у "клубі анімешників"

Монатік здивував шанувальників у Threads. Цього разу 39-річний виконавець приголомшив фанатів не новим треком чи стильним образом, а своїм захопленням японською анімацією — аніме. Він опублікував допис, у якому зізнався, що колись був скептиком щодо цього жанру, але культова стрічка "Атака Титанів" змінила його думку.

Люди, а є тут ті хто всім доводили що не будуть дивитись аніме, а потім, ненароком, подивившись "Атака Титанів" почали переживати що нічого кращого вже ніколи не зʼявиться? Дмитро Монатік

Шанувальники співака миттєво відреагували у коментарях. "Анімешники" радо привітали Дмитра у "клубі" та вже радять для перегляду інші картини. Багато хто зазначив, що саме "Атака Титанів" для них стала тим самим "вхідним квитком" у світ аніме, хоча раніше вони вперто ігнорували подібний жанр. Монатік навіть назвав своїх улюблених головних героїв проєкту.

"Мікаса, Ханджі і Леві мої краши", - написав співак у Threads

Вітаю в рядах анімешників, велика війна Юкамі чекає на вас, станьте одним з чемпіонів великої битви!! САСАГЕО!! САСАГЕО! ("Shinzou wo Sasageyo!" — це знаменитий вигук з аніме "Атака Титанів", що означає "Віддайте свої серця!" — ред.)

Ахах. 35 років. Закінчила дивитись 2 тижні тому. Донька радить ще глянути "Обіцяний Неверленд"

Подивилася Атаку. Краще вже дійсно не буде

Це аніме це просто нереальний витвір, як же я ридав над цим всім, дивлюсь тепер кожний рік😈 леві краш

Абсолютно не розумів аніме. Подивився "Атаку" за рекомендацією друга — вражень було повно. Останній раз подібними твістами мене дивувала "Гра престолів" свого часу. А ще вітаю в клубі 🤝🔥

Про що "Атака Титанів" "Атака Титанів" (Shingeki no Kyojin) — це темне фентезі про боротьбу людства за виживання у світі, де воно змушене ховатися за трьома високими стінами від величезних людиноподібних монстрів — титанів. Сюжет. Головний герой Ерен Єгер стає свідком загибелі своєї матері та присягається знищити всіх титанів, вступаючи до Розвідкорпусу.

