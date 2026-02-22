Канада – США: онлайн-трансляція хокею на Олімпіаді-2026

На Іграх розіграють "золото" у чоловічому хокеї

У неділю, 22 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться останній ігровий день. Останнім медальним змаганням Олімпіади стане фінал чоловічого олімпійського турніру з хокею.

Що потрібно знати

У 16-й ігровий день на Олімпіаді розіграють "золото" у чоловічому хокеї

У фіналі зустрінуться команди Канади та США

Вирішальна гра пройде на арені "Санта-Джулія" у Мілані

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Канада — США. Початок фіналу о 15:10 за київським часом.

Пряма трансляція фіналу олімпійського турніру з чоловічого хокею Канада — США

Обидві команди підходять до фіналу непереможними. Канада насилу пробилася до вирішального матчу. У плей-оф Кленові листя лише в овертаймі впоралися з чехами (4:3, ОТ) і не без проблем пройшли фінів у півфіналі (3:2). Американці, своєю чергою, у чвертьфіналі обіграли Швецію (2:1, ОТ), а в 1/2 легко зламали опір Словаччини (6:2).

Зазначимо, Канада є найтитулованішою командою в історії Олімпійських ігор (9 перемог). Американці перемагали на Іграх двічі.

Відеоогляд півфіналу США — Словаччина

Відеоогляд півфіналу Канада — Фінляндія

Нагадаємо, збірна України була представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважав, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту, проте Синьо-жовті залишились без нагород.