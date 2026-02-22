"Жили бідно, а потім нас обікрали". Чому так говорять в Україні та що значить ця іронічна фраза

У деяких ситуаціях цей вислів найвлучніше характеризує ситуацію

Українська мова багата на яскраві лайливі висловлювання та влучні фразеологізми. Серед таких і приказка: "Жили бідно, а потім нас обікрали".

Точної інформації про походження вказаної фрази наразі немає. "Телеграф" розповість, що означає цей вислів.

Що означає вислів

"Жили бідно, а потім нас обікрали" — це популярний афоризм, який в іронічній формі описує стан крайньої економічної чи життєвої скрути. Це чорний гумор про парадоксальну ситуацію, коли здавалося, що втрачати вже нічого, але обставини показали, що "дно" ще не досягнуте. Ця фраза підкреслює, що "обікрали" — це не лише про гроші, а й про втрату надії на покращення ситуації.

Звідки з'явився вислів

Найчастіше цей вислів приписують польському сатирику Станіслву Єжи Лецу з його циклу "Незачесані думки". Проте ці слова вже давно стали "народними" і використовуються як універсальний коментар до невтішних життєвих ситуацій.

Приклади вживання вислову

Вислів має широкий спектр вжитку. Це може бути соціальний, історичний персональний та економічний контекст.

Про особисту втрату: "Вона назбирала гроші на ремонт, але шахраї ошукали її; виходить, жили бідно, а потім нас обікрали".

Про малий бізнес: "Наш магазин ледве тримався на плаву, а після того, як вночі винесли весь товар, можна сказати: ми жили бідно, а потім нас обікрали".

Історичний/соціальний контекст: "Розкуркулення в 30-х роках виглядало саме так — жили бідно, а потім нас обікрали, забравши останню корову".

