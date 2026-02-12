Не матимете проблем із грошима, якщо уникнете однієї дії 12 лютого: головні заборони цього дня
В цей день не варто займатися фізичною працею
У цей четвер православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого Мелетія, архієпископа Антіохійського за новим стилем. За старим календарем подія відзначалася 25 лютого.
Святий Мелетій носив титул архієпископа Антіохії — одного з головних центрів раннього християнства — і відігравав помітну роль у церковних спорах свого часу. Його життя припало на епоху, коли Церква формувала ключові догмати, і завдяки його наставництву та проповідям багато вірян зміцнювали свою віру.
Пам’ять про нього вшановують у православних храмах 12 лютого, коли читають про його подвиги й прославляють у молитовних текстах. Багато хто ставить у домі ікону Пресвятої Богородиці, просячи у молитві захисту від хвороб, скорбот, пожеж і життєвих випробувань.
Традиції та прикмети 12 лютого
У народних традиціях 12 лютого називали Олексієм Рибним — вважали, що саме цього дня добре йде риболовля, і від того залежав добробут родини навесні. Також цей день вважали сприятливим для домашніх господарських справ.
- іній на вікнах зранку — до зміни погоди;
- вітер — до завірюхи;
- туман — до дощового літа;
- якщо птахи тихо, їх мало — до хуртовини;
- зоряне небо — врожайне літо.
Що не можна робити 12 лютого
- починати нові справи — початі в цей день справи важко складуться або будуть безрезультатні;
- сваритися, лихословити, брехати, пліткувати — ці дії вважалися тим, що може призвести до нещасть у родині;
- бажати зла іншим — негативні емоції небажані в цей день;
- займатися важкою працею чи рукоділлям — так можна накликати проблеми із грошима.
