Не матимете проблем із грошима, якщо уникнете однієї дії 12 лютого: головні заборони цього дня

В цей день не варто займатися фізичною працею

У цей четвер православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого Мелетія, архієпископа Антіохійського за новим стилем. За старим календарем подія відзначалася 25 лютого.

Святий Мелетій носив титул архієпископа Антіохії — одного з головних центрів раннього християнства — і відігравав помітну роль у церковних спорах свого часу. Його життя припало на епоху, коли Церква формувала ключові догмати, і завдяки його наставництву та проповідям багато вірян зміцнювали свою віру.

Пам’ять про нього вшановують у православних храмах 12 лютого, коли читають про його подвиги й прославляють у молитовних текстах. Багато хто ставить у домі ікону Пресвятої Богородиці, просячи у молитві захисту від хвороб, скорбот, пожеж і життєвих випробувань.

Традиції та прикмети 12 лютого

У народних традиціях 12 лютого називали Олексієм Рибним — вважали, що саме цього дня добре йде риболовля, і від того залежав добробут родини навесні. Також цей день вважали сприятливим для домашніх господарських справ.

іній на вікнах зранку — до зміни погоди;

вітер — до завірюхи;

туман — до дощового літа;

якщо птахи тихо, їх мало — до хуртовини;

зоряне небо — врожайне літо.

Іній на вікні. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Що не можна робити 12 лютого

починати нові справи — початі в цей день справи важко складуться або будуть безрезультатні;

сваритися, лихословити, брехати, пліткувати — ці дії вважалися тим, що може призвести до нещасть у родині;

бажати зла іншим — негативні емоції небажані в цей день;

займатися важкою працею чи рукоділлям — так можна накликати проблеми із грошима.

