Це прописано у правилах: чи повинні пасажири "Укрзалізниці" прибирати постіль

У деяких випадках самі провідники мають застелити ліжко

Багато пасажирів "Укрзалізниці" після поїздки одразу складають постіль і здають білизну провідникам. Однак цього можна не робити.

Виявляється, що прибирати постільну білизну у поїзді пасажир не зобов’язаний – цим має займатися провідник. Про це йдеться у документі "Наказ міністра транспорту №1196 від 27.12.2006 "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України", передали "Українські Новини".

У правилах чітко зазначено: здавати та збирати постільну білизну – прямі обов’язки провідника. Для літніх людей, пасажирів з інвалідністю, батьків із дітьми або хворих співробітники поїзда повинні ще й застелити ліжко.

Цю інформацію раніше підтвердили на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у Facebook та звернули увагу на іншу проблему: пасажири часто крадуть речі з поїздів.

