Як уникнути червоних плям і рідкого тіста: три простих правила для випічки із замороженими ягодами

Заморожені ягоди – це чудовий спосіб зробити випічку яскравою та ароматною.

Однак багато господинь стикаються з проблемою: під час запікання ягоди виділяють сік, корж стає надто вологим, а десерт покривається червоними плямами. Щоб уникнути цього і зберегти насичений смак ягід, потрібно дотримуватися кількох простих правил. Сьогодні ми розповімо, як додати заморожені ягоди так, щоб випічка завжди виглядала красиво і залишалася ідеальної текстури. Про це інформує "Телеграф".

Чому ягоди течуть у випічці

Заморожені ягоди часто продають недозрілими або після швидкого заморожування, тому при нагріванні вони швидко виділяють сік. Якщо викласти їх на сухе дно форми або попередньо розморозити, рідина почне витікати ще до того, як тісто пропечеться, і ваш десерт ризикує стати вологим і нерівномірно забарвленим.

Три правила для ідеальної випічки з ягодами

Не розморожувати ягоди заздалегідь. Заморожені ягоди додають у тісто відразу. Розморожування може призвести до втрати аромату та смаку, а також до надмірної рідини. Додайте ягоди безпосередньо перед заливкою тестом у форму. Не викладати ягоди на сухе дно. Щоб сік не витікав, змастіть форму маслом – вершковим або рослинним. Якщо бажаєте, можна трохи присипати дно цукром. Ягоди викладають поверх цього шару і відразу заливають тістом. Масло створює бар’єр, який затримує сік і запобігає червоним плямам. Використовувати загущувач. Крохмаль – найкращий варіант, який допомагає "вловити" сік ягід під час випікання. Також можна додати трохи цукру. Лайфхак: обваляти ягоди у крохмалі перед додаванням у тісто або посипати ним поверх ягід. Крохмаль набухає під час нагрівання, утримуючи рідину і зберігаючи текстуру тіста.

Дотримуючись цих трьох правил, ви отримаєте десерт з гарною текстурою, насиченим смаком і красивою поверхнею. Випічка з замороженими ягодами більше не буде "плямистою", а ягоди залишаться соковитими та ароматними.