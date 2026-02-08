Доношувала речі за братом і торгувала на базарі: якою була до популярності Леся Нікітюк
-
-
Як звичайна дівчина з Хмельницького підкорила шоубізнес
Леся Нікітюк — телеведуча, акторка та одна із найупізнаваніших зірок українського шоубізнесу. Зараз вона — ведуча проєктів "Хто зверху?", "ЄПитання", а також провела разом із Тимуром Мірошниченком фінал Нацвідбору на Євробачення. Але її кар'єра розпочалася зі звичайної роботи у рідному Хмельницькому.
Що варто знати
- Леся Нікітюк пройшла шлях від продавчині на хмельницькому ринку до однієї з найпопулярніших телеведучих країни
- На початку кар'єри зірка мала обмежений бюджет на гардероб, тому позичала речі у подруг або повертала куплений одяг у магазини після зйомок
- У 2011 році вона брала участь у шоу "Розсміши коміка", "Леся Здєся", "Бігуді шоу"
Народилася майбутня телеведуча 19 жовтня 1987 року у Хмельницькому. Після школи Леся вступила до гуманітарного-педагогічного інституту. Дівчина працювала продавчинею на хмельницькому ринку і завжди мріяла про роботу телеведучої.
Оскільки сім'я Лесі не була заможною і навіть мала проблеми із грошима, їй доводилося доношувати одяг за старшим братом. чого абсолютно не соромиться. Телеведуча також ділилася, що також купувала одяг на місцевому ринку, а приміряти речі на картонці за шторкою було для неї буденністю.
Також зірка зізнавалася, що вже на початку кар'єри вона носила речі з етикетками, щоб можна було віддати назад до магазину, а також брала одяг у подруг. Свій стиль і макіяж Нікітюк змінила вже за допомогою візажистів та стилістів.
Першим серйозним кроком у бік шоубізнесу стала участь у КВК. Леся була у складі команди "Торнадо Люкс", згодом вона взяла участь у "Бігуді шоу", де грала саму себе, виступаючи у складі дуету "Малинки" разом з Ольгою Панасенко на телеканалі ТЕТ
У 2011 році Нікітюк стала ведучою акторської програми "Леся-Здєся" на телеканалі К1, де брала інтерв’ю в українських зірок. Справжнім трампліном для Лесі став проєкт "Розсміши коміка" на телеканалі "1+1" у 2011 році.
Першим великим телевізійним проєктом для Нікітюк стала програма "Орел і Решка", де вона швидко перетворилася на одну з найяскравіших ведучих за всю історію формату. Після цього тревел-шоу вона стала по-справжньому відомою.
Згодом Леся закріпила статус телезірки участю в інших популярних проєктах, серед яких "Хто зверху?", "ЛеМаршрутка", "Є питання" та інші.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає наречений-військовий Лесі Нікітюк. Влітку 2025 року телеведуча народила первістка.