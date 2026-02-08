Доношувала речі за братом і торгувала на базарі: якою була до популярності Леся Нікітюк

Як звичайна дівчина з Хмельницького підкорила шоубізнес

Леся Нікітюк — телеведуча, акторка та одна із найупізнаваніших зірок українського шоубізнесу. Зараз вона — ведуча проєктів "Хто зверху?", "ЄПитання", а також провела разом із Тимуром Мірошниченком фінал Нацвідбору на Євробачення. Але її кар'єра розпочалася зі звичайної роботи у рідному Хмельницькому.

Що варто знати

Леся Нікітюк пройшла шлях від продавчині на хмельницькому ринку до однієї з найпопулярніших телеведучих країни

На початку кар'єри зірка мала обмежений бюджет на гардероб, тому позичала речі у подруг або повертала куплений одяг у магазини після зйомок

У 2011 році вона брала участь у шоу "Розсміши коміка", "Леся Здєся", "Бігуді шоу"

Народилася майбутня телеведуча 19 жовтня 1987 року у Хмельницькому. Після школи Леся вступила до гуманітарного-педагогічного інституту. Дівчина працювала продавчинею на хмельницькому ринку і завжди мріяла про роботу телеведучої.

Леся Нікітюк в юні роки. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Оскільки сім'я Лесі не була заможною і навіть мала проблеми із грошима, їй доводилося доношувати одяг за старшим братом. чого абсолютно не соромиться. Телеведуча також ділилася, що також купувала одяг на місцевому ринку, а приміряти речі на картонці за шторкою було для неї буденністю.

Леся Нікітюк до популярності. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також зірка зізнавалася, що вже на початку кар'єри вона носила речі з етикетками, щоб можна було віддати назад до магазину, а також брала одяг у подруг. Свій стиль і макіяж Нікітюк змінила вже за допомогою візажистів та стилістів.

Леся Нікітюк в юності. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Першим серйозним кроком у бік шоубізнесу стала участь у КВК. Леся була у складі команди "Торнадо Люкс", згодом вона взяла участь у "Бігуді шоу", де грала саму себе, виступаючи у складі дуету "Малинки" разом з Ольгою Панасенко на телеканалі ТЕТ

У 2011 році Нікітюк стала ведучою акторської програми "Леся-Здєся" на телеканалі К1, де брала інтерв’ю в українських зірок. Справжнім трампліном для Лесі став проєкт "Розсміши коміка" на телеканалі "1+1" у 2011 році.

Леся Нікітюк та Ольга Сумська під час знімань "Леся Здєся". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Першим великим телевізійним проєктом для Нікітюк стала програма "Орел і Решка", де вона швидко перетворилася на одну з найяскравіших ведучих за всю історію формату. Після цього тревел-шоу вона стала по-справжньому відомою.

Леся Нікітюк і Регіна Тодоренко під час зйомок "Орел і решка". Фото: скріншот з відео

Згодом Леся закріпила статус телезірки участю в інших популярних проєктах, серед яких "Хто зверху?", "ЛеМаршрутка", "Є питання" та інші.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає наречений-військовий Лесі Нікітюк. Влітку 2025 року телеведуча народила первістка.