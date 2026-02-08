Висловлює крайній рівень огиди: росіяни ніколи не зрозуміють цього слова

Українська мова продовжує дивувати своєю влучністю

Солов'їна настільки багата і барвиста, що включає безліч слів, які неможливо дослівно перекласти. Одним із прикладів є іменник "легіт", який знають не всі українці.

"Телеграф" вирішив розповісти про дієслово "остогидіти". Його зміст та відтінок неможливо передати одним словом іноземною мовою.

"Остогидіти" або "остогиднути" означає набриднути до краю, стати огидним, нестерпним, йдеться в "Словопедії". Це слово вживають, щоб дати зрозуміти співрозмовнику: він став настільки неприємним, що його присутність більше не можна терпіти.

Нерідко дієслово, а також створені від нього інші частини мови застосовуються для опису стану людини, для якої стало нестерпним щось неживе, наприклад, життя або погода. Приклади використання:

– Остогидло мрячить осінній дощ.

– На душі остогидло.

Лексему можна зустріти й у творах українських класиків. Так, Панас Мирний писав: "Який до краю обрид, став гидким, нестерпним. Якісь даремні надії.. розбивались об гострі пороги остогидлого життя та утрат, нужди та недостачі".

Нагадаємо, в українській мові слово "сором" означає ганьбу, осквернення, а іноді образу. Жінки будуть щонайменше скривджені, дізнавшись про походження цього іменника.