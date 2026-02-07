Зима змінить настрій: коли Полтавщина переживе швидке потепління після -15

У регіоні очікуються температурні контрасти

У Кременчуці найближчими днями очікуються відчутні температурні коливання, які принесуть мешканцям міста справжні погодні контрасти. Після періоду сильних морозів у регіоні поступово почне теплішати.

На початку тижня температура опуститься до -15, однак вже через тиждень сягне +8 градусів. Прогноз погоди дали в "Погода.Мета".

Синоптики прогнозують різку зміну погоди у Кременчуці

Початок тижня принесе до Кременчука справжні зимові морози. У понеділок, 9 лютого, температура повітря коливатиметься від -13 °C вночі до -8 °C вдень. Погода буде переважно хмарною з проясненнями.

Найбільш різке похолодання очікується у вівторок, 10 лютого. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -15 °C. Вдень температура підніметься лише до -6 °C. Буде сонячно.

Погода у Кременчуці. Фото: Погода.Мета

У середу, 11 лютого, сильні морози почнуть поступово відступати. Нічна температура прогнозується на рівні близько -11 °C, а вдень повітря прогріється до -3 °C. Небо залишатиметься переважно хмарним.

Вже у четвер, 12 лютого, у місті відбудеться суттєвий температурний стрибок. Вночі температура опуститься до -7°C, а вдень наблизиться до 0°C. Хмарна погода збережеться. Потепління продовжиться і в п’ятницю, 13 лютого, коли вдень температура підніметься до +1°C, хоча вночі ще триматиметься мороз до -3 °C.

На вихідних температурні зміни стануть ще помітнішими. У суботу, 14 лютого, синоптики прогнозують до +3 °C вдень та близько -1 °C вночі. У неділю, 15 лютого, потепління посилиться — температура підніметься до +5 °C вдень і триматиметься вище нуля навіть у нічні години.

На початку наступного тижня потепління досягне свого піка. У понеділок, 16 лютого, синоптики прогнозують до +8 °C вдень та близько +5 °C вночі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриє третя хвиля морозів. Коли саме, розповіла синоптик Тернопільського обласного гідрометцентру Оксана Озимків.