Пугачову перестали впізнавати: Галкін показав помолоділу примадонну в шапці (фото)
Співачка та її чоловік виїхали з Росії після початку війни в Україні
Російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який нещодавно змінив імідж і став невпізнанним, разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхали з Росії. Зіркова пара підтримує Україну, а шоумен іноді публікує фото російських обстрілів українських міст.
А днями Галкін опублікував у своєму Instagram свіжі фото з Аллою Борисівною, на яких її просто не впізнати. На знімках вони з Максимом позують у схожих образах — обидва у темних вбраннях із шапками на голові. При цьому примадонна кокетливо уклала волосся під головним убором, а на її обличчі елегантний макіяж та чарівна посмішка.
Нові фото з Пугачовою викликали бурхливе обговорення у соцмережах. Деякі користувачі припустили, що ці знімки були згенеровані штучним інтелектом, проте інші впевнені — фото справжні. На них 76-річну співачку просто не впізнають — вона виглядає молодою та посвіжілою.
У коментарях до фото Галкіна з Пугачовою користувачі почали писати компліменти:
- Найкраща пара століття.
- Ви неймовірно виглядаєте.
- Передбачаю нову хвилю хайпа в інеті.
- Алло Борисівно, вам теж ця шапка дуже пасує.
- Та що за шапки такі привабливі? Або все ж таки не в шапці справа.
- Тренд весняних головних уборів 2026 року заданий.
- Супер! Які ви разом класні, гарні з гумором.
- Усе молодієте.
- Вас просто не впізнати.
- Настав час запускати шапковий флешмоб.
- На Аллу Пугачову приємно подивитися!
- Аллочка, красуня нереальна! Максиме, дякую, що ділитеся, для нас це важливо дуже.
