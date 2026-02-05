Рус

Пугачову перестали впізнавати: Галкін показав помолоділу примадонну в шапці (фото)

Галина Струс
Алла Пугачова та Максим Галкін здивували змінами у зовнішності Новина оновлена 05 лютого 2026, 13:52
Алла Пугачова та Максим Галкін здивували змінами у зовнішності. Фото spletnik.ru

Співачка та її чоловік виїхали з Росії після початку війни в Україні

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який нещодавно змінив імідж і став невпізнанним, разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхали з Росії. Зіркова пара підтримує Україну, а шоумен іноді публікує фото російських обстрілів українських міст.

А днями Галкін опублікував у своєму Instagram свіжі фото з Аллою Борисівною, на яких її просто не впізнати. На знімках вони з Максимом позують у схожих образах — обидва у темних вбраннях із шапками на голові. При цьому примадонна кокетливо уклала волосся під головним убором, а на її обличчі елегантний макіяж та чарівна посмішка.

фото Галкіна та Пугачової
Галкін та Пугачова. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Нові фото з Пугачовою викликали бурхливе обговорення у соцмережах. Деякі користувачі припустили, що ці знімки були згенеровані штучним інтелектом, проте інші впевнені — фото справжні. На них 76-річну співачку просто не впізнають — вона виглядає молодою та посвіжілою.

фото Галкіна та Пугачової
Галкін та Пугачова. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

У коментарях до фото Галкіна з Пугачовою користувачі почали писати компліменти:

  • Найкраща пара століття.
  • Ви неймовірно виглядаєте.
  • Передбачаю нову хвилю хайпа в інеті.
  • Алло Борисівно, вам теж ця шапка дуже пасує.
  • Та що за шапки такі привабливі? Або все ж таки не в шапці справа.
  • Тренд весняних головних уборів 2026 року заданий.
  • Супер! Які ви разом класні, гарні з гумором.
  • Усе молодієте.
  • Вас просто не впізнати.
  • Настав час запускати шапковий флешмоб.
  • На Аллу Пугачову приємно подивитися!
  • Аллочка, красуня нереальна! Максиме, дякую, що ділитеся, для нас це важливо дуже.
фото Галкіна та Пугачової
Коментарі під фото Галкіна та Пугачової

