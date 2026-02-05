Пугачову перестали впізнавати: Галкін показав помолоділу примадонну в шапці (фото)

Співачка та її чоловік виїхали з Росії після початку війни в Україні

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який нещодавно змінив імідж і став невпізнанним, разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхали з Росії. Зіркова пара підтримує Україну, а шоумен іноді публікує фото російських обстрілів українських міст.

А днями Галкін опублікував у своєму Instagram свіжі фото з Аллою Борисівною, на яких її просто не впізнати. На знімках вони з Максимом позують у схожих образах — обидва у темних вбраннях із шапками на голові. При цьому примадонна кокетливо уклала волосся під головним убором, а на її обличчі елегантний макіяж та чарівна посмішка.

Галкін та Пугачова. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Нові фото з Пугачовою викликали бурхливе обговорення у соцмережах. Деякі користувачі припустили, що ці знімки були згенеровані штучним інтелектом, проте інші впевнені — фото справжні. На них 76-річну співачку просто не впізнають — вона виглядає молодою та посвіжілою.

Галкін та Пугачова. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

У коментарях до фото Галкіна з Пугачовою користувачі почали писати компліменти:

Найкраща пара століття.

Ви неймовірно виглядаєте.

Передбачаю нову хвилю хайпа в інеті.

Алло Борисівно, вам теж ця шапка дуже пасує.

Та що за шапки такі привабливі? Або все ж таки не в шапці справа.

Тренд весняних головних уборів 2026 року заданий.

Супер! Які ви разом класні, гарні з гумором.

Усе молодієте.

Вас просто не впізнати.

Настав час запускати шапковий флешмоб.

На Аллу Пугачову приємно подивитися!

Аллочка, красуня нереальна! Максиме, дякую, що ділитеся, для нас це важливо дуже.

Коментарі під фото Галкіна та Пугачової

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала і чим займалася Джорджина до зустрічі з Роналду. Від простушки до королеви.