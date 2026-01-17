Став символом Харкова: де зараз Клейтон Шав’єр

Шав’єр вважається найсильнішим футболістом легендарного "Металіста" Маркевича

Український тренер Мирон Маркевич створив у Харкові команду-мрію, яка була здатна потріпати нерви будь-якому супернику. Гравцем, який керував цим колективом на полі, був бразильський півзахисник Клейтон Шав’єр.

Що потрібно знати

Клейтон Шав'єр провів 5 років у "Металісті"

Хавбек зі скандалом залишив Харків

Бразилець співпрацював з "Металістом 1925"

Хав’єр прибув до Харкова у 2010 році за 3,60 млн євро. Півзахисник провів у "Металісті" лише 5 років, але за цей час став улюбленцем публіки та однією з головних зірок тієї команди Маркевича, передає "Телеграф".

Клейтон був найкращим серед найкращих у "Металісті". Самі гравці визнавали неймовірний талант та працездатність Шав’єра. Один із найкращих легіонерів в історії чемпіонату України Едмар хвалив Клейтона і за атаку, і за оборону, а український воротар Олександр Горяїнов називав Шав’єра найкращим гравцем "Металіста" за весь час.

Це Шав’єр. Він найсильніший футболіст, якого бачив. Клейтон міг і відбирати, і забивати, віддати гольову передачу, і за обсягом роботи він дуже показовий футболіст. А так, звісно, багато було сильних – Тайсон, Марлос, Обрадович, Горяїнов, Папа Гує, Девіч, Вільягра. Едмар

Найкрутіший футболіст у "Металісті"? Їх було дуже багато і всі були кваліфіковані. Для мене, напевно, на першому місці Шав’єр був, бо людина такий обсяг давала, і з такою технікою, баченням. Якщо не помиляюся, він кожну гру вибігав за 14 км, і ТТД по 100 бозна скільки робив. Олександр Горяїнов

Шав’єр зумів здивувати спокійного Маркевича

Супергол Шав’єра "ударом скорпіона"

Шав’єр залишив "Металіст" зі скандалом. Він відмовився грати за команду через борги по зарплаті. Цікаво, що харківський клуб став єдиною європейською командою в кар’єрі Клейтона. Шав’єр догравав на батьківщині за "Палмейрас" та "Віторію", де у 2018 році завершив кар’єру.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Клейтон побажав українцям якнайшвидшого миру, а сам почав співпрацювати з харківським ФК "Металіст 1925". Український клуб оголосив про співпрацю із дитячою футбольною школою Шав’єра. Академія базується у рідному місті легенди "Металіста" Сан Хосе де Тапейра, штат Алогао (Бразилія).

Нині Шав’єр живе у Бразилії. Колишній футболіст веде блог в Instagram, у якому згадує про свою кар’єру гравця. Також Клейтон бере участь у благодійних іграх та матчах зірок. На секунду, Хав’єр свого часу викликався до збірної Бразилії, де грали Роналдінью і Кака.

Клейтон Шав’єр/Фото: instagram.com/cleitonxavier_10

Додамо, що на початку 2024 року ім’я Шав’єра спливло у бразильському таблоїді. На батьківщині звинуватили Клейтона в ухиленні від сплати аліментів. Початкова сума боргу становила 31600 реалів (близько 250 тис. грн на цей час). Футболіст не міг виплачувати аліменти колишній дружині у колишньому обсязі, адже його дохід помітно впав.

