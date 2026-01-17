Став символом Харкова: де зараз Клейтон Шав’єр
Шав’єр вважається найсильнішим футболістом легендарного "Металіста" Маркевича
Український тренер Мирон Маркевич створив у Харкові команду-мрію, яка була здатна потріпати нерви будь-якому супернику. Гравцем, який керував цим колективом на полі, був бразильський півзахисник Клейтон Шав’єр.
Що потрібно знати
- Клейтон Шав'єр провів 5 років у "Металісті"
- Хавбек зі скандалом залишив Харків
- Бразилець співпрацював з "Металістом 1925"
Хав’єр прибув до Харкова у 2010 році за 3,60 млн євро. Півзахисник провів у "Металісті" лише 5 років, але за цей час став улюбленцем публіки та однією з головних зірок тієї команди Маркевича, передає "Телеграф".
Клейтон був найкращим серед найкращих у "Металісті". Самі гравці визнавали неймовірний талант та працездатність Шав’єра. Один із найкращих легіонерів в історії чемпіонату України Едмар хвалив Клейтона і за атаку, і за оборону, а український воротар Олександр Горяїнов називав Шав’єра найкращим гравцем "Металіста" за весь час.
Це Шав’єр. Він найсильніший футболіст, якого бачив. Клейтон міг і відбирати, і забивати, віддати гольову передачу, і за обсягом роботи він дуже показовий футболіст. А так, звісно, багато було сильних – Тайсон, Марлос, Обрадович, Горяїнов, Папа Гує, Девіч, Вільягра.
Найкрутіший футболіст у "Металісті"? Їх було дуже багато і всі були кваліфіковані. Для мене, напевно, на першому місці Шав’єр був, бо людина такий обсяг давала, і з такою технікою, баченням. Якщо не помиляюся, він кожну гру вибігав за 14 км, і ТТД по 100 бозна скільки робив.
Шав’єр залишив "Металіст" зі скандалом. Він відмовився грати за команду через борги по зарплаті. Цікаво, що харківський клуб став єдиною європейською командою в кар’єрі Клейтона. Шав’єр догравав на батьківщині за "Палмейрас" та "Віторію", де у 2018 році завершив кар’єру.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Клейтон побажав українцям якнайшвидшого миру, а сам почав співпрацювати з харківським ФК "Металіст 1925". Український клуб оголосив про співпрацю із дитячою футбольною школою Шав’єра. Академія базується у рідному місті легенди "Металіста" Сан Хосе де Тапейра, штат Алогао (Бразилія).
Нині Шав’єр живе у Бразилії. Колишній футболіст веде блог в Instagram, у якому згадує про свою кар’єру гравця. Також Клейтон бере участь у благодійних іграх та матчах зірок. На секунду, Хав’єр свого часу викликався до збірної Бразилії, де грали Роналдінью і Кака.
Додамо, що на початку 2024 року ім’я Шав’єра спливло у бразильському таблоїді. На батьківщині звинуватили Клейтона в ухиленні від сплати аліментів. Початкова сума боргу становила 31600 реалів (близько 250 тис. грн на цей час). Футболіст не міг виплачувати аліменти колишній дружині у колишньому обсязі, адже його дохід помітно впав.
Раніше "Телеграф" розповідав про долю інших зірок "Металіста". Наприклад, Едмар зараз працює в Середній Азії.