Онук опинився в "Динамо", а онука стала палкою красунею: як виглядають спадкоємці Лобановського (фото)

Лобановський залишив величезний слід в історії футболу

У вівторок, 6 січня, легенді українського футболу Валерію Лобановському виповнилося б 87 років. Метра не стало 13 травня 2002 року.

Що потрібно знати:

Лобановський народився у Києві 6 січня 1939 року

Валерій Васильович — найуспішніший тренер в історії "Динамо"

У Метра є дочка та онуки

У "Полковника" та його дружини Аделаїди, яка померла у 2020 році, залишилася донька Світлана та онуки Богдан та Ксенія. "Телеграф" розповідає, що відомо про долю спадкоємців великого тренера.

Дочка Лобановського веде непублічне життя, але регулярно відвідує заходи, пов’язані з вшануванням пам’яті її батька. Вона відучилася на викладача-філолога та веде сімейний бізнес.

Світлана Лобановська/Фото: fcdynamo.com

Щоразу приходжу на Байковий цвинтар і до пам’ятника біля стадіону з однією думкою – що батько та мати поряд зі мною та у всьому мені допомагають. Особливо у цей час. Приємно, що пам’ять про батька продовжує жити у серцях багатьох людей. Світлана Лобановська

Онук Валерія Васильовича Богдан навчався на тренерському факультеті Національного університету фізичного виховання та спорту України, якийсь час працював дитячим тренером. 2021 року Богдан опинився в системі київського "Динамо", де розпочав роботу на посаді менеджера по роботі з уболівальниками, аналітика CRM-системи.

До речі, Богдан займався в академії "Динамо" в одній групі з Віктором Циганковим та Володимиром Шепелєвим, які досягли рівня збірної України. У родині Лобановських і не думали робити із Богдана професійного футболіста.

Ми кілька разів віддавали сина до динамівської секції, коли йому було п’ять років. Але лише для здоров’я. Робити з нього професійного футболіста не збиралися. Ще тато казав: щоб стати справжнім спортсменом, треба покласти на вівтар власне здоров’я. Крім того, Богданові було важко – на нього хлопці у секції дивилися, як на онука Лобановського. Світлана Лобановська

Онуки Лобановського з мамою Світланою та Бабусею Адою

Юні внуки Лобановського з бабусею Адою (по центру)

Валерій Лобановський із онуками

Світлана Лобановська із сином Богданом/Фото: ffu.org.ua

Внучка легенди Ксенія активно подорожує та веде особистий блог в Instagram, де нерідко публікує гарячі знімки. Через це дівчину навіть критикували. Додамо, що Ксенія стала фотографом.

Ксенія Лобановська/Фото: instagram.com/aksinia_l

Ксенія Лобановська/Фото: instagram.com/aksinia_l

Ксенія Лобановська/Фото: instagram.com/aksinia_l

Ксенія Лобановська/Фото: instagram.com/aksinia_l

Ксенія Лобановська/Фото: instagram.com/aksinia_l

Лобановський очолював "Динамо" у 1973-1982, 1984-1990 та 1996-2002 роках та привів київську команду до восьми перемог у чемпіонаті СРСР, шести – у Кубку СРСР, п’яти титулів чемпіонів України та трьох Кубків України. Крім того, під керівництвом Лобановського "Динамо" двічі стало володарем Кубка кубків (1975, 1986) та тріумфувало у Суперкубку УЄФА (1975).

Раніше колишній футболіст збірної Росії Федір Кудряшов заявив про проблеми із тренерами у РФ. При цьому футбольний захисник пригадав ім’я великого українського тренера Лобановського.