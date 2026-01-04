Футболісти збірної України забили в одному матчі топ-чемпіонату (відео)

Українці провели блискучу гру в Іспанії

У неділю, 4 січня, футболісти "Жирони" та збірної України Віктор Циганков та Владислав Ванат оформили по голу у чемпіонаті Іспанії сезону 2025/26. Це сталося у матчі 18-го туру Ла Ліги проти "Мальорки".

Що потрібно знати

"Жирона" у гостях перемогла "Мальорку"

Циганков відкрив рахунок у грі

Ванат подвоїв перевагу гостей

Зустріч, що проходила на стадіоні "Майорка-Сон-Муа" у місті Пальма-де-Майорка, завершилася з рахунком 2:1 на користь "Жирони". Перемогу команді принесли українці.

Рахунок у грі відкрив Циганков. Віктор на 25-й хвилині змістився з правого флангу і потужно пальнув з лінії штрафного майданчика — Лео Роман відбив м’яч, але переправив його у власні ворота.

Ванат відзначився голом у другому таймі. Владислав реалізував пенальті, який сам і заробив. Під завісу гри господарі відіграли один м’яч за допомогою пенальті.

Це взяття воріт допомогло "Жироні" залишити зону вильоту. Додамо, що 28-річний Циганков у поточній кампанії забив 5 голів та віддав 2 гольові передачі у 14 матчах на клубному рівні. 24-річний Ванат оформив 5 голів та 1 асист у 17 матчах за "Жирону".

Раніше Циганков оформив дубль у Ла Лізі. Це сталося у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії проти "Реала Сосьєдад" (1:2).