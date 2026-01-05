Роман із росіянкою та їзда без прав: найяскравіший футболіст України святкує ювілей

Гравець без футболу вже більше року

У понеділок, 5 січня, одному з найкращих футболістів в історії незалежної України, вінгеру "Челсі" та національної команди Михайлу Мудрику виповнилося 25 років. На жаль, гравець вже понад рік не показує свій талант на полі через відсторонення від футболу.

Що потрібно знати

Мудрику виповнилося 25 років

Михайло неодноразово потрапляв у скандали

Вінгер поки що залишається без футболу через допінг

"Телеграф" розповідає про найяскравішого українського футболіста. Мудрик відомий не лише своїми футбольними навичками, а й скандалами за межами поля.

Роман із росіянкою

Про роман російської моделі Віолетти Грачової та Мудрика стали підозрювати після того, як Михайло публічно в Instagram запропонував дівчині зустрітися на мосту. Росіянка на це відповіла емодзі "замок".

Мудрик запропонував Грачовій зустрітися на мосту

Пізніше у соцмережах у Михайла та Віолетти з’явилися фотографії з польотом на гелікоптері над Лондоном. Знімки зроблені в одній локації та опубліковані приблизно в один час.

Мудрик та Грачова опублікували схожі знімки під час польоту на гелікоптері

Якоїсь миті росіянка навіть зізналася в любові до українців, а також виступила проти війни.

Віолетта Грачова звернулася до українців

Загравання із росіянкою призвели до скандалу на Євро-2024. Річ у тому, що молодий футболіст, ймовірно, замовив Грачовій величезний букет троянд, яка в той момент перебувала у РФ. Віолетта опублікувала фото привітання з днем народження від "ММ". MM – фірмовий підпис Мудрика.

Віолетта Грачова показала букет троянд, подарованих якимсь ММ

Віолетта Грачова/Фото: instagram.com/violetta.bert

Віолетта Грачова/Фото: instagram.com/violetta.bert

Віолетта Грачова/Фото: instagram.com/violetta.bert

У січні 2025 року Грачова публічно спростувала чутки про Мудрика. Річ у тім, що росіянку звинувачували в отруєнні Михайла мельдонієм.

Допінг-скандал

Про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. У мережі спливла версія з отруєнням, а також легенда про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика, проте офіційної інформації з цього приводу не надходило. Міші загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації.

Скандал із BMW

На тлі допінг скандалу футболіст збірної України вляпався в ще одну неприємну історію. Михайло отримав шестимісячну заборону на керування транспортними засобами у Великій Британії за систематичне порушення правил дорожнього руху. Кульмінацією порушень українця став штраф за перевищення швидкості.

Мудрик раніше засвітив у Лондоні свій тюнінгований BMW M8 Gran Coupe на українських номерах. Вартість автомобіля, який розганяється до 100 км/год всього за 3,2 секунди, стартує від 190 000 євро (близько 9 млн грн), а з урахуванням індивідуального тюнінгу ціна може бути значно вищою.

У грудні 2025 року стало відомо, що Михайло знову порушив ПДР у Британії. Футболіста, який керував транспортним засобом без прав водія, зупинили поліцейські через надмірно затемнене тонування вікон. Мудрик у суді визнав себе винним.

Спортивний юрист Ілля Скоропашкін вважає, що порушення правил дорожнього руху може вплинути на допінгову справу футболіста.

Систематичні порушення ПДР це не доказ допінгу, але це психологічний фактор, що негативно впливає на формування образу підзахисного для переконання суддів. Порушення в побуті не додає терміну допінгового порушення, але зменшує ймовірність застосування пом’якшених санкцій. Ілля Скоропашкін

Талант і старанна праця

Мудрик у юному віці показав, що може грати на найвищому рівні. Завдяки таланту та старанним тренуванням футболіст став основним у "Шахтарі" і блискуче проявив себе у Лізі чемпіонів. Вінгер потрапив у сферу інтересів "Арсеналу", проте "Челсі" перехопив українця у Канонірів. У Лондоні Михайло продемонстрував вибухову швидкість, непересічну техніку, проте закріпитися в основі Синіх не зумів через проблеми пыд час завершення атак.

Раніше Мудрік потрапив у черговий скандал. На цей раз Михайло різко відреагував на публікацію українського футбольного блогера Максима Мухи.