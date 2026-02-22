Рік тому "прилетіло" сусідам. Як виглядає будинок шоумена Остапчука, що постраждав від атаки росіян (фото)

Колишнє подружжя кілька років не могло поділити нерухомість

Рівно рік тому, у лютому 2025 року, мирне життя в одному з котеджних містечок під Києвом перетворилося на згарище. Тоді "прилетіло" прямо по сусідах шоумена Володимира Остапчука — ворожий дрон потрапив до будинку за кілька метрів від його ділянки. Сьогодні ведучий поділився кадром вже свого будинку, який постраждав від російської атаки 22 лютого.

Що потрібно знати:

Постраждав будинок, який став центром затяжної суперечки між Остапчуком та його ексдружиною

Після розлучення сторони домовилися продати нерухомість і розділити гроші, але розбіжності продовжились

Нинішня дружина шоумена звинуватила Христину Горняк у зриві продажу

Будинок у котеджному містечку "Золоче Прованс" у селі Вишеньки Бориспільського району, який Остапчук почав будувати ще у минулому шлюбі, серйозно постраждав від вибухової хвилі та уламків. На кадрах, якими поділився шоумен, видно масштабні руйнування.

"Мій дім після сьогоднішньої ночі (живемо ми в іншому)", — написав Остапчук

Наразі шоумен із новою дружиною Катериною Полтавською та їхнім маленьким сином проживає в орендованому житлі.

На жаль, не тільки вікна, їх немає по всьому будинку. Вулиця за цим будинком у мотлох. Ворота теж знесло. Усюди поліція. Ми до них під'їхали. Вони за нами поїхали до будинку. Треба зафіксувати всі пошкодження Катерина Полтавська

Будинок розбрату

Ця нерухомість вже давно стала предметом публічних розглядів. Котедж будувався під час шлюбу Володимира з нотаріусом Христиною Горняк. Подружжя розлучилося у 2022 році після двох років шлюбу. Після розлучення пара так і не змогла мирно поділити майно. Христина неодноразово заявляла, що має право на 50% власності та була обурена тим, що Володимир почав робити там ремонт із новою дружиною без її згоди.

Христина та Володимир хотіли жити у спільному будинку Експодружжя будувало дім під Києвом

Раніше цієї ж неділі Христина першою показала наслідки російської атаки, через яку постраждала нерухомість. Вона наголосила, що інвестувала у цей будинок не лише гроші, а й душу.

Єдине, що можу сказати, що це гроші, які не стоять на рівні з людськими життями, які забирає війна. Мені дуже сумно, але нічого не можу змінити. Тільки приймати наслідки. В нашому котеджному містечку всі живі, люди — найцінніше. Будинок не бачила, але кажуть постраждав сильно. Значить ця історія мала мати таке закінчення Христина Горняк

Розділ спільного майна став причиною затяжного конфлікту між Володимиром та Христиною. Після трьох років розглядів колишнє подружжя дійшло згоди: будинок буде виставлений на продаж, а вторговані кошти поділять порівну. Однак наприкінці грудня 2025 року нинішня дружина Остапчука Катерина заявила, що саме Горняк перешкоджає продажу нерухомості. За її словами, Христина наполягала на надто високій ціні та не погоджувалася знижувати вартість будинку.

Фото "до" Фото "після"

22 лютого Катерина дорікнула колишній дружині чоловіка, що та нібито не вкладала гроші в будинок і назвала її "маніпулятором". Блогерка заявила, що протягом майже чотирьох останніх років Горняк дозволяла собі принижувати її та Володимира та публічно обговорювала їхнє особисте життя.

"Війна зачепила всіх. Тепер дійшла черга й до мене". Як ти можеш взагалі таке писати? Багато людей втратили все, на що заробляли все життя, а ти "втратила" половину будинку, у який не вкладала ні гривні, і мала право на нього претендувати тільки тому, що була 1,5 року чиєюсь дружиною. Хоч би посоромилась прирівнювати себе до людей, які дійсно втратили своє житло. Фу, цинічно та лицемірно Катерина Полтавська

Нагадаємо, що під час нічної атаки по Україні 22 лютого Росія атакувала Київську область. Дуже сильно постраждала Софіївська Борщагівка.