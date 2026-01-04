Оса атакувала чемпіона світу у боротьбі за мільйон (відео)

Унікальний момент потрапив на відео

18-річний англієць Люк Літтлер виграв другий поспіль чемпіонат світу з дартсу. У фіналі він здолав нідерландця Джана ван Веєна (7:1).

Що потрібно знати

Люк Літтлер виграв свій другий чемпіонат світу з дартсу поспіль

Під час фіналу на англійця напала оса

Перемога принесла Люку величезні гроші

Під час "поєдинку" у Лондоні (Велика Британія) на Літтлера влаштувала "полювання" оса. Британець кілька секунд відбивався від комахи, яка хотіла завадити йому виграти головний приз, передає "Телеграф".

Інцидент стався у п’ятому сеті за рахунку 3:1 на користь Люка. До речі, атака комахи лише підбадьорила Літтлера та публіку. Він впевнено довів справу до перемоги та виграв свій другий чемпіонат світу. До речі, за перемогу дартсмен заробив 1 млн фунтів стерлінгів призових (близько 57 млн грн), фіналіст отримає 400 тисяч фунтів стерлінгів (близько 23 млн грн).

Нагадаємо, саме Літтлер став найсексуальнішим спортсменом у світі, за версією британських жінок. Британок вразили його "впевненість та щирість". Дартсмен у опитуванні випередив боксерів Тайсона Ф’юріа та Ентоні Джошуа, пілота Формули-1 Ландо Норріса, тенісиста Карлоса Алькараса та футболістів Джуда Беллінгема та Ерлінга Холанда.