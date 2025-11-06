Жінки обрали найсексуальнішого спортсмена світу: фото "чемпіона" вас здивує

Опитування в Британії показало цікаві результати

Наймолодший чемпіон світу з дартсу Люк Літтлер визнаний найсексуальнішим спортсменом на планеті. Жінок вразили його "впевненість та щирість".

Про це повідомляє The Sun. За інформацією джерела, 18-річний Люк отримав несподіване зізнання після опитування на сайті для знайомств. Результати доводять, що впевненість у собі сексуальніша, ніж кубики преса.

2000 жінок із Британії оцінювали 30 спортсменів-чоловіків за шкалою їхньої "сексуальності" від 1 до 10. Літтлер показав найвищі результати, випередивши боксерів Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, пілота Формули-1 Ландо Норріса, тенісиста Карлоса Алькараса та футболістів Джуда Беллінгема та Ерлінга Голанда.

Він спортсмен-анти-супермодель. Привабливість Літтлера полягає в тому, що він — герой з робітничого класу, який поводиться як звичайний хлопець і має статуру, як у відвідувача паба. Він володіє собою, він переможець, і він не відчуває потреби гнатися за фізичною досконалістю. Його впевненість у собі — найпотужніший афродизіак з усіх. представник сайту знайомств

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик двічі побив Джошуа і двічі — Ф’юрі. До слова, "Циганський король" після цього офіційно завершив кар’єру.