Оса атаковала чемпиона мира в борьбе за миллион (видео)

Уникальный момент попал на видео

18-летний англичанин Люк Литтлер выиграл второй подряд чемпионат мира по дартсу. В финале он одолел нидерландца Джана ван Веена (7:1).

Что нужно знать

Люк Литтлер выиграл свой второй ЧМ по дартсу подряд

Во время финала на англичанина напала оса

Победа принесла Люку огромные деньги

Во время "поединка" в Лондоне (Великобритания) на Литтлера устроила "охоту" оса. Британец несколько секунд отбивался от насекомого, которое хотело помешать ему выиграть главный приз, передает "Телеграф".

Инцидент произошел в пятом сете при счете 3:1 в пользу Люка. К слову, атака насекомого лишь взбодрила Литтлера и публику. Он уверенно довел дело до победы и выиграл свой второй чемпионат мира. К слову, за победу дартсмен заработал 1 млн фунтов стерлингов призовых (около 57 млн грн), финалист получит 400 тысяч фунтов стерлингов (около 23 млн грн).

Напомним, именно Литтлер стал самым сексуальным спортсменом в мире, по версии британских женщин. Британок впечатлили его "уверенность и искренность". Дартсмен в опросе опередил боксеров Тайсона Фьюриа и Энтони Джошуа, пилота Формулы-1 Ландо Норриса, теннисиста Карлоса Алькараса и футболистов Джуда Беллингема и Эрлинга Холанда.