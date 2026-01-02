Переміг чемпіона світу та дав бій Карлсену: юний українець здійснив гігантський прорив у шахах (відео)

Українець блискуче провів турнір, зайнявши досить високе місце

Днями в Досі (Катар) завершився шаховий чемпіонат світу з рапіду та бліцу. У блискавичних шахах (бліц) великого успіху на турнірі досяг 16-річний українець Ігор Самуненков.

Що потрібно знати

Самуненков посів 10-19 місце на ЧС-2025 по бліцу

Українець здобув кілька перемог над відомими шахістами

Ігор був близьким до виходу в плей-офф ЧС-2025 (топ-4)

Самуненков, який родом із Донецька, має досить скромний рейтинг у блискавичних шахах (2487). Проте він зумів зайняти 10-19-е місце на ЧС по бліцу, передає "Телеграф".

Цей результат є величезним прогресом для шахіста, сім’я якого тепер базується в Києві. У 19 турах Ігор заробив 12,5 очок (щоб потрапити до топ-4 йому не вистачило 0,5 бала).

Результати основного раунду ЧС-2025

В одному з турів 16-річний українець переміг чинного чемпіона світу у класичних шахах Гукеша Доммараджу (2628).

Також тиск українського гросмейстера не витримали відомі шахісти: американець Ганс Німанн (2734), американець Самуель Севян (2714), ісландець Ганнес Стефанссон (2599), в’єтнамець Ле Куанг Льєм (2695). Серію перемог юного українця перервав найкращий шахіст світу в рапіді та бліці Магнус Карлсен (2881) з Норвегії.

Зазначимо, Самуненков — один із найуспішніших молодих шахістів України. У 2023 році він у віці 14 років став наймолодшим чинним гросмейстером світу. У 2025 році Ігор у складі чоловічої збірної України сенсаційно виграв командний чемпіонат Європи.