Победил чемпиона мира и дал бой Карлсену: юный украинец совершил гигантский прорыв в шахматах (видео)

Украинец блестяще провел турнир, заняв довольное высокое место

На днях в Дохе (Катар) завершился шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу. В молниеносных шахматах (блиц) большого успеха на турнире добился 16-летний украинец Игорь Самуненков.

Что нужно знать

Самуненков занял 10-19 место на ЧМ-2025 по блицу

Украинец добыл несколько побед над именитыми шахматистами

Игорь был близок к выходу в плей-офф ЧМ-2025 (топ-4)

Самуненков, который родом с Донецка, имеет довольно скромный рейтинг в молниеносных шахматах (2487). Тем не менее он сумел занять 10-19-е место на ЧМ по блицу, передает "Телеграф".

Этот результат — огромный прогресс для шахматиста, семья которого теперь базируется в Киеве. В 19-ти турах Игорь заработал 12,5 очков (чтобы попасть в топ-4 ему не хватило 0,5 балла).

Результаты основного раунда ЧМ-2025 по блицу

В одном из туров 16-летний украинец победил действующего чемпиона мира в классических шахматах Гукеша Доммараджу (2628).

Также под натиском украинского гроссмейстера пали известные шахматисты: американец Ханс Ниманн (2734), американец Самуэль Севян (2714), исландец Ханнес Стефанссон (2599), вьетнамец Ле Куанг Льем (2695). Серию побед юного украинца прервал лучший шахматист мира в рапиде и блице Магнус Карлсен (2881) из Норвегии.

Отметим, Самуненков — один из самых успешных молодых шахматистов Украины. В 2023 году он в возрасте 14 лет стал самым молодым действующим гроссмейстером мира. В 2025 году Игорь в составе мужской сборная Украины сенсационно выиграл командный чемпионат Европы.