Перший після Бога: де зараз Марко Девіч, якого любив увесь Харків

Футболіст став легендою харківського "Металіста"

Успіхи харківського футболу часів незалежності України неодмінно пов’язані з "Металістом" часів Олександра Ярославського. Наконечником тієї великої команди виступав сербський форвард Марко Девіч.

Що потрібно знати

Девіч повісив бутси на цвях у 2020 році

Марко — найкращий бомбардир в історії "Металіста"

Вболівальники дали Марко незвичайне прізвисько

Девіч став одним із символів клубу, отримавши у Харкові прізвисько "Перший після Бога". "Телеграф" розповідає, що відомо про Марко.

Марко прийшов у "Металіст" із "Волині". Нападник закріпився в основі харків’ян та став основним форвардом. У 2012 році Девіч пішов на підвищення до "Шахтаря", проте справи у сербського футболіста там не склалися і незабаром він знову повернувся до Харкова, де він став найкращим бомбардиром в історії "Металіста" (98 голів у 223 іграх).

Заряд "Марко Девіч" на матчі чемпіонату України

Вболівальники прозвали Девіча "Першим після Бога" через відповідну кричалку, яку вигадали ультрас "Металіста" дорогою на гру з "Шахтарем". Пісень про різних гравців харківської команди було багато, проте полюбилася фанатам лише одна: "Забиває багато та грає яскраво! Перший після Бога – це Девіч Марко!"

Девіч провів яскраву кар’єру футболіста, а Україна стала йому другою домівкою. 2008 року Марко отримав український паспорт і став виступати за Синьо-жовтих на міжнародній арені. За Україну футболіст оформив 7 голів у 35 матчах. Саме Девіч забив найзнаменитіший гол-фантом в історії українського футболу. У грі проти Англії на Євро-2012 Марко прошив воротаря, а центрбек вибив круглого вже за стрічкою воріт. Взяття воріт не зарахували.

У 2017 році Марко під час війни на Донбасі вирушив грати у чемпіонат Росії. Багато вболівальників розсудили це як зраду. Кар’єру український серб завершив у 2020 році в Азербайджані, де виступав за "Сабах".

Девіч не давав публічних коментарів про повномасштабну війну в Україні. Він веде непублічний спосіб життя. У 2022 році Марко повідомляв, що проводить час із сім’єю і займається нерухомістю (здає в оренду квартири).