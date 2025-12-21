Джошуа — Пол: у нокауті виявили український слід (відео)

Британець багато навчився в українського чемпіона

У Майамі (штат Флорида, США) відбулося велике шоу профі-боксу. У головному поєдинку вечора колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) нокаутував боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО).

Що потрібно знати

Джошуа зупинив Пола у шостому раунді

У мережі опублікували момент, як Усик вчить британця одному прийому перед боєм

The Ring зазначив, що AJ використав "метод Усика", щоб нокаутувати американця

Авторитетний журнал про бокс The Ring виявив український слід у нокаутувальному ударі британця. Річ у тім, що AJ фактично повторив те, що показував йому український чемпіон світу за версіями WBC, IBF, WBA Super Олександр Усик (24-0, 15 КО) під час тренувального табору.

Зазначимо, Джошуа вирішив перезавантажити свою кар’єру після поразки від Даніеля Дюбуа і відмовився працювати зі своїм тренером Беном Девісоном. Британець вирушив до Іспанії, де провів тренувальний табір із командою українського чемпіона Олександра Усика. У кутку Ентоні в бою з Полом стояв український фахівець із команди Усика Єгор Голуб.

