Джошуа — Пол: у нокауті виявили український слід (відео)
Британець багато навчився в українського чемпіона
У Майамі (штат Флорида, США) відбулося велике шоу профі-боксу. У головному поєдинку вечора колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) нокаутував боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО).
Що потрібно знати
- Джошуа зупинив Пола у шостому раунді
- У мережі опублікували момент, як Усик вчить британця одному прийому перед боєм
- The Ring зазначив, що AJ використав "метод Усика", щоб нокаутувати американця
Авторитетний журнал про бокс The Ring виявив український слід у нокаутувальному ударі британця. Річ у тім, що AJ фактично повторив те, що показував йому український чемпіон світу за версіями WBC, IBF, WBA Super Олександр Усик (24-0, 15 КО) під час тренувального табору.
Зазначимо, Джошуа вирішив перезавантажити свою кар’єру після поразки від Даніеля Дюбуа і відмовився працювати зі своїм тренером Беном Девісоном. Британець вирушив до Іспанії, де провів тренувальний табір із командою українського чемпіона Олександра Усика. У кутку Ентоні в бою з Полом стояв український фахівець із команди Усика Єгор Голуб.
На сайті "Телеграф" доступне відео всіх боїв раннього андеркарда шоу Джошуа — Пол, а також найкращі моменти головного бою. В одному з поєдинків Авіус Гріффін брутально нокаутував Джастіна Кардону. У мейнкарді глядачі також побачили ще один нокаут. Легенда ММА "Павук" нокаутував "Обраного" брутальним аперкотом.