Співала в церковному хорі і виступала в барах: якою була Оля Полякова до популярності

Як звичайна дівчина з Вінниці стала однією з найдорожчих зірок України

Оля Полякова — відома українська співачка, яка у молодості вийшла заміж за мільйонера і саме він був головним інвестором її кар'єри. Сама артистка походить із незаможної родини.

Що варто знати

Попри медичне майбутнє, яке пророкувала родина, Оля Полякова з підліткового віку заробляла співом у церковному хорі та ресторанах

Перші професійні кроки співачки в шоубізнес були збитковими, а дебютні кліпи не отримували глядацької уваги

Справжній успіх прийшов до артистки лише у 29 років завдяки образу "Суперблондинки" та інвестиціям її чоловіка-мільйонера

Полякова народилася 17 січня 1979 року у Вінниці. Її мама працювала педіатринею, а вітчим був дипломатом. Через часті робочі поїздки батьків Оля часто залишалася із бабусею у селі.

Ще з дитинства Полякова чітко відчувала потяг до музики. Вона виступала у шкільному музичному середовищі, брала участь у творчих проєктах і вже у підлітковому віці брала уроки вокалу та гри на музичних інструментах.

Оля Полякова у дитинстві. Фото: odnaminyta.com

Після завершення середньої школи Оля вступила до Вінницького училища культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича, де навчалася хоровому диригуванню, а згодом здобула диплом оперної співачки з діапазоном приблизно три октави.

Оля Полякова у 18 років. Фото: Інстаграм

Незважаючи на бажання родини, яка бачила її у медичній сфері, Полякова ще в підлітковому віці наполягла на творчому шляху, поєднуючи спів у церковному хорі з виступами у ресторанах та барах, де вона виконувала як власні пісні, так і кавери. Уже в 15 років вона вперше почала виступати професійно.

Оля Полякова в юності. Фото: odnaminyta.com

На початку нульових Оля стала записувати перші пісні і знімалася у кліпах. Проте перші роботи артистки успіху не мали — кліп на пісню "Так не буває" набрав лише кілька тисяч переглядів, а музика не одразу потрапляла в ротацію радіостанцій.

З переломним моментом кар’єри Полякової пов’язують образ "Суперблондинки" та однойменний хіт, що з’явилися пізніше, коли їй було вже близько 29 років, і саме ця композиція принесла їй помітний успіх у шоу-бізнесі. Чоловік Олі, Вадим Буряковський, підтримував її фінансово на ранніх етапах кар’єри, що допомогло їй продовжувати роботу над музикою і просувати себе, поки її творчість ще не приносила стабільного доходу.

