Матюкав футболістів: український тренер втратив роботу у збірній

Українець кілька років пропрацював у Киргизстані

Український футбольний тренер Сергій Пучков втратив роботу у Киргизії. Причиною звільнення стала поведінка фахівця, а саме образи на адресу своїх підопічних.

Що потрібно знати:

Сергій Пучков працював із молодіжною збірною Киргизстану та ФК "Мурас Юнайтед"

Українського фахівця звільнили зі збірної через образи власних гравців

Місцева федерація посилить вимоги до етики персоналу

Про це заявив президент місцевого Футбольного союзу Камчібек Ташієв. За його словами, Пучков не контролював емоції й дозволяв собі висловлювання, які зачіпали честь футболістів.

Знаєте, чому я зняв із поста Сергія Пучкова? Він лає футболістів поганими словами. Матюкається дуже грубо. Якщо людина не вміє стримувати свої емоції та зачіпає честь футболістів, вона не працюватиме тренером у Киргизії. Камчібек Ташієв

Після усунення Пучкова Федерація посилює вимоги до етики персоналу і має намір жорстко реагувати на такі випадки. Додамо, що Пучков пропрацював у Киргизії 2 роки. За цей час він виграв "срібло" та "бронзу" чемпіонату Киргизії, а також Кубок Киргизії з ФК "Мурас Юнайтед". Крім того, українець тренував збірну Киргизстану U-20.

