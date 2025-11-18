Матюкав футболістів: український тренер втратив роботу у збірній
Українець кілька років пропрацював у Киргизстані
Український футбольний тренер Сергій Пучков втратив роботу у Киргизії. Причиною звільнення стала поведінка фахівця, а саме образи на адресу своїх підопічних.
Що потрібно знати:
- Сергій Пучков працював із молодіжною збірною Киргизстану та ФК "Мурас Юнайтед"
- Українського фахівця звільнили зі збірної через образи власних гравців
- Місцева федерація посилить вимоги до етики персоналу
Про це заявив президент місцевого Футбольного союзу Камчібек Ташієв. За його словами, Пучков не контролював емоції й дозволяв собі висловлювання, які зачіпали честь футболістів.
Знаєте, чому я зняв із поста Сергія Пучкова? Він лає футболістів поганими словами. Матюкається дуже грубо. Якщо людина не вміє стримувати свої емоції та зачіпає честь футболістів, вона не працюватиме тренером у Киргизії.
Після усунення Пучкова Федерація посилює вимоги до етики персоналу і має намір жорстко реагувати на такі випадки. Додамо, що Пучков пропрацював у Киргизії 2 роки. За цей час він виграв "срібло" та "бронзу" чемпіонату Киргизії, а також Кубок Киргизії з ФК "Мурас Юнайтед". Крім того, українець тренував збірну Киргизстану U-20.
