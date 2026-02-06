Рус

Що категорично заборонено робити у свято 6 лютого, щоб не притягнути низку невдач

Тетяна Кармазіна
Свято 6 лютого
Свято 6 лютого

Уникайте сьогодні боргів та лайок

Цієї п’ятниці, 6 лютого, християни східного обряду в Україні шанують преподобного Вукола. До введення нового церковного календаря святого шанували 19 лютого.

Преподобний Вукол був учнем апостола Іоанна Богослова і став першим єпископом Смирнської церкви (сучасний Ізмір у Туреччині). Він прославився старанною турботою про спасіння вірян і мудрістю, завдяки якій багато язичників прийняли християнство.

У народі святого Вукола називають Телятником, оскільки він вважається покровителем худоби, особливо телят. Вважалося, що якщо корова отелиться 6 лютого, це до добрих новин.

У свято Вукола Телятника існує ряд суворих заборон, більшість з яких пов’язані з худобою та добробутом сім’ї.

Що не можна робити 6 лютого

  • Давати в борг гроші та речі. Вважається, що разом із боргом ви віддаєте свою удачу і добробут.
  • Виносити сміття. Можна позбавити себе радості.
  • Сваритися та вступати в конфлікти. До затяжних проблем.
  • Міняти постільну білизну та подушки. Це може спричинити неспокійний сон.
дівчина в ліжку
Фото: freepik.com
  • Відмовляти у допомозі, щоб не накликати низку невдач.

Народні прикмети 6 лютого

  • Птахи сідають на верхівки дерев – скоро потеплішає.
  • Листя на деревах шелестять — буде снігопад.
  • Вдарив мороз — до теплої весни та спекотного літа.

У кого іменини 6 лютого

Сьогодні іменини відзначає Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Олександр та Христина.

Свята та події 6 лютого

  • Міжнародний день бармена (International Bartender`s Day)
  • Всесвітній день без мобільного телефону (World Day without Smartphone)
  • Всесвітній день Растамана (День Боба Марлі)
  • Міжнародний день саамського народу
  • День тайського боксу муай-тай (World Muay Thai Day)

В Україні є багато сімейних свят. Раніше ми писали, коли відзначається День дідуся у 2026 році.

