Що категорично заборонено робити у свято 6 лютого, щоб не притягнути низку невдач
Уникайте сьогодні боргів та лайок
Цієї п’ятниці, 6 лютого, християни східного обряду в Україні шанують преподобного Вукола. До введення нового церковного календаря святого шанували 19 лютого.
Преподобний Вукол був учнем апостола Іоанна Богослова і став першим єпископом Смирнської церкви (сучасний Ізмір у Туреччині). Він прославився старанною турботою про спасіння вірян і мудрістю, завдяки якій багато язичників прийняли християнство.
У народі святого Вукола називають Телятником, оскільки він вважається покровителем худоби, особливо телят. Вважалося, що якщо корова отелиться 6 лютого, це до добрих новин.
У свято Вукола Телятника існує ряд суворих заборон, більшість з яких пов’язані з худобою та добробутом сім’ї.
Що не можна робити 6 лютого
- Давати в борг гроші та речі. Вважається, що разом із боргом ви віддаєте свою удачу і добробут.
- Виносити сміття. Можна позбавити себе радості.
- Сваритися та вступати в конфлікти. До затяжних проблем.
- Міняти постільну білизну та подушки. Це може спричинити неспокійний сон.
- Відмовляти у допомозі, щоб не накликати низку невдач.
Народні прикмети 6 лютого
- Птахи сідають на верхівки дерев – скоро потеплішає.
- Листя на деревах шелестять — буде снігопад.
- Вдарив мороз — до теплої весни та спекотного літа.
У кого іменини 6 лютого
Сьогодні іменини відзначає Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Олександр та Христина.
Свята та події 6 лютого
- Міжнародний день бармена (International Bartender`s Day)
- Всесвітній день без мобільного телефону (World Day without Smartphone)
- Всесвітній день Растамана (День Боба Марлі)
- Міжнародний день саамського народу
- День тайського боксу муай-тай (World Muay Thai Day)
