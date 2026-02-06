Світла не буде майже 20 годин. Графіки на 6 лютого
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у пʼятницю, 6 лютого, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Загального графіка відключень електроенергії більше немає. Натомість і надалі є графік погодинних відключень, але в оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально за своєю адресою перевіряти, коли саме планується відключення світла.
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
Раніше "Телеграф" розповідав, чи буде лютий складніший за відключеннями.