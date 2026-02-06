Так виглядає крихкість планети: в мережі показали найкращі фото Nature Photographer of the Year 2025

Головним тріумфатором Nature Photographer of the Year 2025 став сюрреалістичний "сонячний" кадр із птахом

Оголосили переможців Nature Photographer of the Year. Серед майже 25 тисяч робіт з усього світу головний титул здобув норвежець Осмунд Кейлен із сюрреалістичним кадром птаха на тлі палаючого сонця.

До номінацій увійшли й інші зворушливі історії – від ніжного портрета молодої горили з метеликом до драматичних сцен із полярним ведмедем і левами. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Що це за конкурс

Nature Photographer of the Year – один із найпрестижніших міжнародних фотоконкурсів дикої природи, який щороку збирає десятки тисяч заявок. Його мета – показати красу планети й одночасно нагадати про крихкість екосистем та наслідки діяльності людини. Цього року подали 24 700 робіт із 96 країн, що стало новим рекордом.

Журі оцінювало світлини у кількох категоріях: птахи, ссавці, ландшафти, підводний світ, люди й природа, творчі експерименти. Важили не лише техніка, а й емоційна сила кадру та історія, яку він розповідає.

Головний переможець: птах у "сонячному танці"

Головний приз отримав норвежець Осмунд Кейлен за фото "Sundance" – силует птаха на тлі розпеченого сонця, що нагадує абстрактний живопис. Придивившись, глядач бачить силуети птахів у польоті, що створюють ефект іншої реальності.

Фото: Åsmund Keilen

Ідея кадру народилася випадково: фотограф помітив відбиття неба й стрижів на даху свого авто, всипаному насінням берези. Щоб передати ефект, він використав багатократну експозицію в камері, поєднавши рефлексії, рух і жорстке світло. Журі відзначило ефемерність знімка і відчуття свободи, що не потребує пояснень.

Інші вражаючі історії переможців

Серед відзначених у категорії ссавців вразив драматичний кадр полярного ведмедя після вдалого полювання у суворих арктичних умовах. Світлина говорить про зміни, які приносить танення льодів, і про боротьбу арктичних тварин за виживання.

Фото: Pål Hermansen

Також виділили сцену протистояння молодого лева і медоїда, де невеликий, але безстрашний звір кидає виклик "королю савани". Такі сюжети руйнують стереотипи про "сильних" і "слабких" у дикій природі.

Фото: Tomasz Szpila

Чому ці фото важливі

Мистецтво дикої природи сьогодні – це і краса, і мова екологічної тривоги. Кожне фото нагадує про те, що ми можемо втратити: ліси, крижані простори, види, яким бракує часу без реальних дій щодо збереження.

Фото: Leo Dale

Фотографи стають союзниками вчених та природоохоронних організацій: яскравий образ часто впливає сильніше, ніж цифри у звітах. Переможні роботи використовують у виставках та освітніх кампаніях по всьому світу.

Фото: Bence Máté

Фото: Richard Peters

Раніше "Телеграф" розповідав, що дві потужні фотографії про Україну здобули призові місця на престижному фотоконкурсі. Цьогорічна серія перемог ІРА — доказ того, що навіть у найскладнішому досвіді Україна не втрачає людяності, а її історії продовжують говорити мовою світла, тиші й правди.