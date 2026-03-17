Колега Зеленського по "Кварталу 95" зберігає з мамою мільйони "під матрацом": що ще у декларації нардепа (фото)

Український продюсер пройшов шлях від шоу-бізнесу до політики

Народний депутат Олександр Божков живе на зарплату народного депутата. Однак зберігає понад сотню тисяч доларів.

Про це свідчать дані в його декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Так, згідно з офіційним документом за 2025 рік, Божков заробив у Верховній Раді 728 049 гривень. Також політик отримав 726 720 гривень компенсації у вигляді відшкодування видатків, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень.

Декларація Олександра Божкова

При цьому Божков має 165 000 доларів готівкою у вигляді грошових активів (3 700 000 гривень). Також 115 000 доларів зберігає матір депутата (~2 500 000 гривень). На банківському рахунку Божкова зберігається ще 78 тисяч гривень.

Їздить нардеп Volkswagen Golf 2019 за 675 000 гривень, а його мати на Renault Koleus. Вся нерухомість Божкова була придбана до 2020 року (серед неї квартири у Києві та Маріуполі та паркомісце). А от мати народного обранця у 2024 році придбала квартиру на 126 квадратів у столиці.

Хто такий Олександр Божков

Український продюсер та політик, який пройшов шлях від виконавчого продюсера студії "Квартал 95" до народного депутата Верховної Ради ІХ скликання.

Народився 30 липня 1988 року у Маріуполі.

Здобув освіту в Київському міжнародному університеті

Працював у медіа-сфері над телепроєктами на провідних каналах

Був виконавчим продюсером студії "Квартал 95"

2022 року, після відставки Миколи Сольського, Божков прийняв присягу як нардеп від "Слуги народу", увійшовши до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

