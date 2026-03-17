"Ман Сіті" — "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Англійський гранд спробує зробити камбек

У вівторок, 17 березня, "Манчестер Сіті" зіграє другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 проти "Реала". Перша гра завершилася переконливою перемогою Вершкових.

Що потрібно знати

"Ман Сіті" прийме "Реал"

Городяни – фаворити зустрічі, але не протистояння

Розсудить зустріч Клеман Тюрпен (Франція)

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" — "Реал" (оновлюється)

Містяни приймуть Королівський клуб на стадіоні "Сіті оф Манчестер". Манчестерський клуб виглядає безнадійним аутсайдером у 2-матчевому протистоянні через гостьову поразку з рахунком 3:0. Проте англійський гранд спробує зробити все, щоб повернути інтригу до цієї "дуелі". Додамо, що переможець цієї пари зіграє у чвертьфіналі ЛЧ проти переможця протистояння "Аталанта"/"Баварія".

МС — однозначний фаворит у другій грі з "Реалом", проте фахівці не вірять у прохід Городян до 1/4 фіналу ЛЧ. Переглянути гру "Манчестер Сіті" — "Реал" в Україні можна на медіплатформі Megogo.

Відеоогляд матчу "Реал" — МС

Нагадаємо, перша гра між командами завершилася переконливою перемогою "Реала". Крім того, у цьому поєдинку стався конфуз у прямому етері.