Це незвичне ім'я підкорило українців: ним хочуть називати дітей

В Україні набирає обертів тренд на автентичні та незвичні чоловічі імена. Одне з них — Лаврін, яке довгий час асоціювалося лише з класичною літературою.

У мережі Тредс розгорілася справжня дискусія щодо цього імені. "Телеграф" розповіст, що про нього відомо і звідки воно пішло.

"Хочу назвати сина Лавріном. Лаврін Тарасович,звучить?", — питає автор допису.

Що означає ім’я Лаврін

Лаврін — це українська народна форма канонічного імені Лаврентій. Воно має латинське коріння (Laurentius) і дослівно означає "житель міста Лаврент" або "увінчаний лавром". У Стародавньому Римі лавровий вінок був символом перемоги, слави та тріумфу, тому енергетика імені — це успіх та стійкість.

Від "Кайдашевої сім’ї" до сучасності

Найвідоміший Лаврін в українській культурі — це, звісно, молодший син Омелька Кайдаша з повісті Івана Нечуя-Левицького. На відміну від свого запального брата Карпа, книжковий Лаврін запам’ятався читачам як більш м’який, романтичний та спокійний персонаж.

Де в Україні найбільше Лаврінів

Згідно зі статистикою порталу "Рідні", поширення імені Лаврін наразі залишається доволі рідкісним, що додає йому особливої ексклюзивності. Найбільша концентрація носіїв цього імені спостерігається у західних та центральних регіонах:

Львівська та Тернопільська області — тут традиція вживати народні форми імен завжди була міцною.

— тут традиція вживати народні форми імен завжди була міцною. Київщина та Черкащина — регіони, де історично проживали прототипи героїв Нечуя-Левицького.

Цікаво, що на мапах поширення прізвищ, похідних від цього імені (Лавріненко, Лаврінчук), видно, що коріння "Лаврінів" проростає майже в кожному куточку України.

Що кажуть у мережі

Обговорення імені в соцмережах (зокрема в Threads та Telegram) показує, що суспільство розділилося на два табори, але прихильників стає все більше. Прихильники відзначають неймовірну милозвучність імені. Багато хто вважає, що воно звучить шляхетно та "по-чоловічому". Часто звертають увагу на те, як гарно воно поєднується з по батькові (наприклад, Лаврін Тарасович). Скептики іноді жартують про "лавровий лист" або питають, чи не планують батьки назвати доньку Мелашкою, аби зібрати повний комплект героїв серіалу.

