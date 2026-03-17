"Якщо вона стане боком, то щезне": схудла популярна телеведуча стала темою для обговорення (фото)

Телеведуча показала нове фото та стала причиною бурхливого обговорення

Олена-Крістіна Лебідь — відома телеведуча та блогерка, яка прославилася у шоу "Аферисти в сітях" на Новому каналі. Вона активно веде соцмережі та не втрачає можливості поіронізувати над собою. Нове фото телезірки стало предметом обговорень — все через її схудле тіло, яке вже давно не дає спокою користувачам соцмереж.

Олена-Крістіна опублікувала у своєму Threads миле весняне фото, на якому позує у модному образі з ботфортами, шкіряним поясом-корсетом та сріблястою блузою. Однією рукою вона тримає стильну сумочку, а іншою поправляє на обличчі сонцезахисні окуляри.

Як думаєте, куди зібралася? спитала телеведуча

Цей знімок швидко почав поширюватися в мережі Threads і обростати веселими та дотепними коментарями. Звичайно, більшість із них стосуються схудлого тіла Лебідь, яке багатьом користувачам здалося нездоровим. Деякі також зазначили, що бачили Олену-Крістину наживо і вона справді виглядає дуже худою.

Ось що писали користувачі у коментарях до фото телеведучої:

Говорять, якщо вона стане боком, то щезне.

Там дихати страшно поряд, від подиху знесе.

Сороки вкрадуть!

Сороки подумають, що це гілка для гнізда.

Бачив її в магазині якось – худа дистрофічка.

В очах почорніло.

Крістіна теж проржалась. Любимо тонкий тролінг без приниження та відвертих персональних образ. Цей коментар – реально топчик!

Бачила її наживо. Ну прямо занадто худенька.

Вирушила за салом на Бессарабський ринок.

Це виходить перекотиполе.

