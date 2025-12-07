Російський чемпіон зганьбився після гонки (фото)

Спортсмен "утік" з церемонії нагородження

Один із найтитулованіших спортсменів Росії, триразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів Олександр Большунов продовжує своє падіння. Невдачі в кар’єрі у росіянина почалися після того, як він відвідав мітинг Путіна в Москві.

Що потрібно знати

Большунов оскандалився вдруге за кілька днів

Олександр не прийшов на церемонію нагородження

У мережі розкритикували лижника

Цього разу Большунов зганьбився в Росії. Спортсмен на етапі Кубка РФ у Тюмені посів 2-ге місце у класичному мас-старті на 20 км, але на нагородження не прийшов, передає ТАСС. У збірній РФ намагалися виправдати спортсмена.

Він летить додому, вже в дорозі. старший тренер збірної Росії Юрій Бородавко

Олександр Большунов пропустив церемонію нагородження

У мережі розкритикували спортсмена, висміявши його відмазку. Користувачі зазначили, що Большунов просто "об***ався".

Спавка : Большунов — один з найбільш титулованих спортсменів Росії. На його рахунку 9 олімпійських медалей, включаючи 3 золоті. Олександр заплямував своє ім’я, відвідавши Z-мітинг Володимира Путіна у березні 2022 року. Після цього від нього відвернулася частина вболівальників та міжнародні спонсори. Через міжнародний бан Олександр втратив мотивацію і його вже важко назвати найкращим у РФ.

Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі раніше заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі. Проте, деякі федерації відмовилися пускати представників країн-агресорів на Ігри. Це стосується й лижного спорту. Пізніше Росія виграла позов у Спортивному арбітражному суді (CAS) до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). Суд визнав усунення російських лижників незаконним.