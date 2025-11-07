У тенісі пролунав скандал через слова "слава Україні" (відео)

Експерша ракетка України неоднозначно сприйняв поведінку колеги

Колишній український тенісист Сергій Стаховський різко висловився про успіх Віталія Сачка (№222 ATP) на турнірі у Меці (Франція). Напередодні Сачко обіграв Олександра Бублика (№13 ATP) із Казахстану, після гри тенісисти обнялися.

Що потрібно знати

Сачко обійняв Бублика після перемоги, а наступного раунду на камеру сказав: "Слава Україні!"

Стаховський розкритикував Віталія за це

Бублик до 2016 року виступав за Росію

Відповідний коментар Стаховський розмістив на сторінці summer_sports_ukraine в Instagram. Сергій вважає, що українцеві не варто було обіймати Бублика, який має російське походження, а потім говорити на камеру "Слава Україні!".

Обійматись після матчу з Бубликом, щоб потім говорити слава Україні… Сергій Стаховський

Стаховський зіткнувся з критикою у мережі після цього коментаря. Користувачі нагадали йому аналогічну ситуацію з Оленою Рибакіною із Казахстану. Українська тенісистка Еліна Світоліна раніше тиснула їй руку, попри її російський бекграунд.

Зазначимо, Сачко після Бублика вибив із турніру француза Клемана Табура. Після цього Віталій промовив на камеру "Слава Україні".

Довідка: Бублик — казахстанський тенісист, який до 2016 року виступав за Росію. На його рахунку 8 перемогу на турнірах рівня ATP. Казахстанець публічно не коментує війну в Україні.

Відеоогляд матчу Бублик — Сачко

