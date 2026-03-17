В мережі обговорюють дивні кросівки Шона Пенна на київському вокзалі (фото)

Взуття актора насмішило українців

Голлівудський актор і триразовий лауреат премії "Оскар" Шон Пенн знову приїхав до України, відмовившись від участі у цьогорічній церемонії нагородження у США. Під час візиту до Києва він з’явився на залізничному вокзалі разом із Юрієм Горбуновим, де і було зроблено фото, що активно обговорюють у мережі — зокрема через його звичайні, помітно поношені кросівки від популярного бренду Nike.

На фото з київського вокзалу користувачі уважно розгледіли взуття актора — класичні Nike Air Force 1. І, скажімо прямо, вигляд у них був не "з коробки" — помітні заломи, трохи зношений вигляд.

Мережа відреагувала миттєво. Один із користувачів у Threads іронічно написав: "Я: засмучуюсь, що мої Air Force швидко тріскаються на загині носка. Відомий актор, який вчора отримав черговий "Оскар":"

Шон Пенн на київському вокзалі. Фото: інстаграм Юрія Горбунова

Проте користувачі підмітили, що масштаб людини точно не вимірюється станом кросівок. Хтось додав, що це типова історія для американців — коли ти можеш дозволити собі будь-який одяг, ти просто перестаєш про нього переживати. Не обійшлося і без гумору:

"Кошмар, його в нас зацькують. Терміново щось модне треба дати. Може, шапку Багінського?"

"Головне, щоб зручно і не промокали під дощиком"

"То ще в Скрябіна було: "Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш в них по Парижу?""

"В цьому всі американці, більшість не хвилюються щодо свого прикиду".

Щодо ціни цих кросівок — тут все максимально "демократично", як для такого статусу. Класичні версії Air Force 1 сьогодні зазвичай коштують у межах 100–130 доларів (або близько 100–130 євро) залежно від моделі та релізу.

