Український боксер брутально нокаутував суперника (відео)

Боєць серією ударів достроково завершив бій

У суботу, 6 грудня, у Києві відбувся великий вечір професійного боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation. У головному бою на ринг вийшли українець Зоравор Петросян (15-3, 7 КО) та Фатіх Дюбюш (12-5, 9 KO) із Туреччини.

Що потрібно знати

У Києві відбувся вечір профі-боксу

Петросян нокаутував Дюбюша

Поєдинок проходив у напівсередній вазі (до 66,678 кг)

Бій завершився достроковою перемогою українця. Про це повідомляє "Телеграф".

У дебюті поєдинку 27-річний Зоравор притиснув опонента до канатів, після чого впевнено добив його. 31-річний Фатіх на прізвисько "Вибух" викидав удари у відповідь, але з силою Петросяна впоратися не зумів.

Відео нокауту в бою Зоравор Петросян — Фатіх Дюбюш

Цей успіх став 15-м у кар’єрі для Зоравора за трьох поразок. Дюбюш програв уп’яте, маючи у своєму послужному списку 12 перемог.

Нагадаємо, у Каунасі (Литва) перспективний український боксер суперважкої ваги Богдан Миронець нокаутував аргентинця Джонатана Вергару. Поєдинок завершився суддівським скандалом, адже перемогу віддали тому, хто опинився на канвасі. Пізніше бій визнали таким, що не відбувся.