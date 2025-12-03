Путін став посміховиськом через новий указ

Навіть росіяни скептично поставилися до його указу

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про підтримку переселення у РФ іноземців із досягненнями у спорті. Ця ініціатива глави Кремля викликала хвилю жартів у мережі.

Що потрібно знати

Путін підписав указ про переселення у РФ іноземців

Ініціатива глави Кремля почне діяти з 15 квітня 2026 року

У мережі висміяли Путіна

Відповідний указ з’явився на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Документ передбачає, що з 15 квітня 2026 року іноземні громадяни та особи без громадянства можуть звернутися з клопотанням про визнання їх такими, що представляють інтерес для РФ, якщо вони:

мають здобутки у сфері науково-технічного розвитку, виробництва, спорту, креативних (творчих) індустрій, у культурно-гуманітарній сфері, у навчанні;

зробили внесок у розвиток суспільства, економіки, забезпечення обороноздатності та безпеки Російської Федерації;

володіють особливо потрібною професією (спеціальністю), кваліфікацією чи навичками.

У мережі висміяли Путіна. Користувачі розуміють, що ні нобелівські лауреати, ні вчені, ні спортсмени не мають наміру пов’язувати своє життя з РФ. Тепер у Росії очікують прибуття "таджицьких плавців", "узбецьких списометальників" та "киргизьких штовхачів ядра".

Раніше повідомлялось, що Росія виграла міжнародний суд. Швейцарський суд зобов’язав Міжнародну федерацію лижного спорту та сноуборду (FIS) допустити росіян на міжнародні змагання.