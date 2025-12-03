"Не ганьби Україну": у біатлоні пролунав великий скандал
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спортсменка вступила в суперечку з уболівальником
Українська біатлоністка Олександра Меркушина публічно відповіла вболівальнику національної команди. Фанат звинуватив спортсменку у тому, що вона "ганьбить Україну".
Що потрібно знати
- Меркушина невдало виступила в індивідуальних перегонах в Естерсунді (Швеція)
- Вболівальник заявив, що вона "ганьбить Україну"
- Олександра поділилася листуванням у соцмережах
Відповідний коментар Меркушина опублікувала у сторіс на своїй сторінці в instagram. У відповідь спортсменка назвала фаната "дебілом".
Зі мною все добре, не хвилюйтеся.
Хейта в моєму житті було стільки, що він для мене просто білий шум. Але це не означає, що його потрібно терпіти.
Як казала суперавторитетна для мене людина Кузьма Скрябін, "людині треба сказати, що вона дебіл — може, вона і не знає". Тому я і показуватиму таких людей – щоб країна знала в обличчя своїх "героїв".
Сподіваюся, людство з часом зрозуміє, що хейт – це про них самих, а не про людину, яку вони хейтять.
У мережі не оцінили методи "виховання" від біатлоністки. Користувачі нагадали українці про її результати на Кубку світу.
Нагадаємо, збірна України невдало стартувала на першому етапі Кубка світу сезону 2025/26 у шведському Естерсунді. Олександра разом із жіночою командою посіла 15-те місце в естафеті, 12-те місце в одиночній змішаній естафеті та 83-тє місце в індивідуальній гонці. Провал у "індивідуалці" Меркушина пояснила проблемами зі здоров’ям.
Довідка: Олександра Меркушина – 20-річна українська біатлоністка. Чемпіонка світу-2024 серед юніорів, чемпіонка Універсіади-2025.
Нагадаємо, Меркушина розкритикувала легенду біатлону, шестиразового олімпійського чемпіона Мартена Фуркада. Олександра назвала француза "безсовісним". Річ у тому, що Мартен публічно підтримує російських спортсменів, яких не пускають на міжнародні змагання.