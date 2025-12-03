"Не ганьби Україну": у біатлоні пролунав великий скандал

Зі мною все добре, не хвилюйтеся.

Хейта в моєму житті було стільки, що він для мене просто білий шум. Але це не означає, що його потрібно терпіти.

Як казала суперавторитетна для мене людина Кузьма Скрябін, "людині треба сказати, що вона дебіл — може, вона і не знає". Тому я і показуватиму таких людей – щоб країна знала в обличчя своїх "героїв".

Сподіваюся, людство з часом зрозуміє, що хейт – це про них самих, а не про людину, яку вони хейтять.