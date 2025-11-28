Зрадив США заради Росії: відомого спортсмена наздогнала карма

Колишній американець не зміг перетнути кордон Молдови

У п’ятницю, 28 листопада, російський боєць змішаного стилю Джефф Монсон розповів, що не зміг потрапити до Молдови. У Кишиневі він мав провести бій.

Що потрібно знати

Влада Молдови заборонила Монсону в’їзд до країни

Боєць ММА пояснив це своєю підтримкою Росії

Джефф активно підтримує РФ, а також хоче потрапити до Держдуми

Про це спортсмен заявив сам у коментарі для "Р-Спорт". За його словами, все сталося через татуювання з буквою Z (один із символів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, — Ред.) на його шиї.

Так, мене разом із моїм тренером затримали в аеропорту Молдови та відмовили у в’їзді через мою підтримку Росії. Джефф Монсон

У суботу, 29 листопада, 54-річний Монсон мав провести двобій проти молдаванина Іона Шолтояну. Заробити в Кишиневі йому не вдалося через відкриту проросійську позицію. За його словами, йому пропонували заліпити тату "зетки" і не говорити про Росію, проте він відмовив, після чого повернувся додому.

Довідка: Монсон — відомий боєць змішаного стилю, дворазовий переможець ADCC Submission Wrestling World Championship і чемпіон світу з бразильського джиу-джитсу. Колишній претендент на титул чемпіона UFC у важкій вазі. 2018 року отримав російський паспорт, а 2023 року відмовився від американського громадянства. Крім того, у 2016 році став так званим "громадянином ЛНР". З 2023 року є депутатом Державних Зборів Курултаю Республіки Башкортостан від партії "Єдина Росія".

Монсон публічно підтримує владу Кремля й активно критикує Захід, користуючись своїм статусом легенди ММА. 2022 року він набив татуювання "Z" на шиї, підтримавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Після цього він нокаутом програв свій останній бій у кар’єрі.