Путин стал посмешищем из-за нового указа

Даже россияне скептически отнеслись к его указу

Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке переселения в РФ иностранцев с достижениями в спорте. Данная инициатива главы Кремля вызвала волну шуток в сети.

Что нужно знать

Путин подписал указ о переселении в РФ иностранцев

Инициатива главы Кремля начнет действовать с 15 апреля 2026 года

В сети высмеяли Путина

Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Документ предполагает, что с 15 апреля 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для РФ, если они:

имеют достижения в сфере научно-технического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе;

внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Российской Федерации;

обладают особо востребованными профессией (специальностью), квалификацией или навыками.

В сети высмеяли Путина. Пользователи понимают, что ни нобелевские лауреаты, ни ученые, ни спортсмены не собираются связывать свою жизнь с РФ. Теперь в России ожидают прибытие "таджикских пловцов", "узбекских копьеметателей" и "киргизских толкателей ядра".

