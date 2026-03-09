Депутат із села купив собі "Майбах" за майже 9 мільйонів гривень: звідки в нього гроші (фото)

Омельяненко отримав дивідендів на понад сто мільйонів у 2025 році

Депутат Рівнянської сільської ради (Кіровоградська область) Сергій Омельяненко у 2025 році купив собі Майбах майже за 10 мільйонів гривень. Дорогу покупку урядовець офіційно вніс до річної декларації.

Про це свідчать дані на сайті НАЗК. Так, згідно з документами, у 2025 році у власності Омельяненка з’явився новий автомобіль – Mercedes-Benz Maybach EQS.

Мерседес-бенз Maybach EQS. Фото — 190.

Елітний електромобіль 2024 року випуску було придбано 2 липня 2025 року за 8570250 гривень.

До речі, у цьому ж році його дружина придбала Mercedes G 580 за 9 190 300 гривень.

Хто такий Омельяненко

Сергій Омельяненко – політик та відомий бізнесмен.

Бізнес:

1998-2024 рр. – керівник (до 2005 р.) та власник фермерського господарства "Росток";

2002-2025 рр. – керівник (до 2004 р.) та власник "Агро-Трейд" (Кіровоградська обл., вирощування зернових, виробництво електроенергії);

з 2006 р. – голова та власник фермерського господарства "Омельяненко", на базі якого створено групу компаній "Омельяненко". За 2025 рік ця компанія принесла йому 127 906 977 гривень дивідендів.

Політика:

2000-2009 рр. — Сергій Омельяненко був головою Кіровоградської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників;

2010-2015 рр. — Сергій Омельяненко депутат Іванівської сільської ради Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл.

з 2020 р. – депутат Рівненської сільської ради Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл., член постійної комісії з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп і його дружина-чиновниця "втратили" у декларації годин на 8 мільйонів.